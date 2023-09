– Bekymringsfull økning

Elevene «rømmer» skolen i et stadig økende antall viser tall som ble lagt fram i dag.

TV 2 har tidligere publisert en rekke saker om det økende fraværet i grunnskolen - det mange omtaler som skolevegring eller ufrivillig skolefravær.

Rektorer har omtalt situasjonen som en krise.

Men ettersom det ikke finnes et nasjonalt fraværsregister for hele grunnskolen har det vært vanskelig vite hvor stort omfanget her.

Men i dag kom de såkalte GSI-tallene fra Utdanningsdirektoratet med fraværsstatistikk for tiendeklassingene i skoleåret 2022/23.

Det er rystende lesning.

BORTE: Nesten annenhver tiendeklassing var borte mer enn ti dager fra skolen i fjor - over ti dager regnes som bekymringsfullt fravær. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Voldsom økning

Statistikken viser nemlig at nesten halvparten – 45 prosent – av alle landets tiendeklassinger hadde et fravær på over ti dager sist skoleår.

Mer enn ti dager fravær regnes som bekymringsfullt.

Økningen fra skoleårene før pandemien er voldsom.

– Jeg er bekymret over at barn og unge er mindre på skolen. Det går utover det sosiale og det går utover det faglige, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist.

ALVORLIG: Morten Anstorp Rosenkvist er direktør i Utdanningsdirektoratet. Han mener tallene viser at situasjonen er alvorlig i norsk skole. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Gruppen av elever som er svært mye borte fra skolen er den som øker aller mest. 15 prosent av avgangselevene hadde sist skoleår mer enn 20 dagers fravær. Før pandemien var tallet ni prosent.

– Det er en stor gruppe nå som har et for høyt fravær, og det er vi opptatt av, sier Rosenkvist.



Andelen av jenter som er mye borte fra skolen øker mer enn blant guttene.

Det er også en økning i fravær i enkelttimer.

Skolelederne: – Alvorlig

Kunnskapsminister Tonje Brenna ba tidligere i år Utdanningsdirektoratet komme med råd til «hva vi kan gjøre nasjonalt for å bremse utviklingen og utbredelsen av høyt fravær på kort sikt og på lengre sikt»



I dag kom del to av dette arbeidet i form av en rapport om skoleeieres og skolelederes inntrykk og forståelse av fraværssituasjonen i skole-Norge.

Rapporten har fått tittelen: «Fravær som vekker bekymring»

ALVORLIG: Beskjeden fra skoleledere over hele landet er at situasjonen er alvorlig. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hovedfunnene viser at:

*Et flertall skoleeiere og skoleledere opplever at fraværet har økt de senere årene.

*Fire av ti skoleledere er i stor eller svært stor grad bekymret for fraværssituasjonen på egen skole.

*Skoleeiere og skoleledere opplever elevers fravær som mer komplekst og årsakene mer alvorlige enn tidligere.

*Mange gir uttrykk for et behov for mer ressurser til psykososiale stillinger i skolen, slik som miljøarbeidere og et behov for tett tverrfaglig samarbeid med eksterne aktører.

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist vil ikke bruke ordet «krise». Men at situasjonen er «veldig alvorlig»



Kommer med anbefalinger i høst

– Vi har nå fått flere rapporter og statistikk som viser at fraværet øker. Vi har også fått flere innspill fra ulike miljøer, enkeltpersoner og grupper som kjenner dette på kroppen. Vi forstår fortvilelsen og dette vil vi bidra til å gjøre noe med. Alle elever har rett til et inkluderende, trygt og godt skolemiljø, sier Rosenkvist.

I oktober skal direktoratet legge fram sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet.



– Fravær i skolen er et komplekst problem som må løses av flere i fellesskap. Våre anbefalinger vil blant annet dreie seg om hvordan vi kan få bedre nasjonal statistikk om fravær og hva vi kan gjøre på kort sikt og på lengre sikt for å forebygge og følge opp bekymringsfullt fravær, sier Rosenkvist.