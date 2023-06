Barna som ikke møter på skolen, blir stadig yngre

Helt siden han begynte på skolen har moren til «Jonas» slitt med å få ham inn i klasserommet.

Nå skulle han gått i fjerde klasse, men er stort sett hjemme.

– Det begynte allerede i første klasse. Han sa han hadde vondt i magen, forteller moren hans.

«Jonas» er ikke guttens virkelige navn, men et navn TV 2 har gitt ham i denne saken. Moren ønsker også å være anonym av hensyn til sønnen.

De ønsker begge å fortelle hvordan det er å ha problemer med å komme seg på skolen.

HJEMME: «Jonas» har stort sett vært hjemme fra skolen de siste månedene. Illustrasjon. Foto: Frode Sunde

Ingen eksakte tall

Stadig flere elever opplever at det er vanskelig å gå på skolen.

Noen kaller det skolevegring. Andre kaller det ufrivillig skolefravær.

Ingen vet hvor mange elever som sliter med dette.

For det fins ingen nasjonal statistikk for fravær blant elevene i 1.–9. klasse på grunnskolen, som TV 2 fortalte i går.

En av Norges fremste forskere på området, Jo Magne Ingul, mener det kan være opp mot 60.000 barn i grunnskolen som i dag har bekymringsfullt høyt skolefravær.

Ingul mener mangelen på eksakte tall gjør at vi «famler i blinde» når det gjelder omfanget på problemet norsk skole står overfor.

Problem allerede fra første skoledag

For Jonas begynte problemet nesten med en gang han begynte på skolen.

– Jeg har virkelig lyst til å gå på skolen, men jeg klarer det ikke, sier «Jonas».

Moren forteller at sønnen var en gutt med mange påfunn og mange venner i barnehagen.

Foreldrene var litt bekymret for at gutten skulle starte på skolen allerede som 6-åring, siden han var sent ute med å snakke.

Men familien hadde god erfaring fra da storesøster startet i første klasse ni år tidligere – da var det første skoleåret preget av mye lek og fokus på sosialt samspill i klassen.

Ifølge moren var det imidlertid en annen skole sønnen møtte. Førsteklasse hadde endret seg. Nå var det et betydelig større fokus på læring og alt var mer seriøst, mener hun.

Det gikk ikke lang tid før Jonas ga uttrykk for at han mistrivdes. Han ville ikke på skolen.

GRUET SEG: Søndager var den verste dagen for «Jonas». Illustrasjon. Foto: Frode Sunde

– Jeg husker at jeg alltid gruet meg på søndag. For da var mandag den neste dagen. Da fikk jeg den følelsen, sier Jonas.

– Det er en følelse i magen som sier: «Ikke gå, ikke gå».

Han sitter litt urolig i sofaen. Det er vanskelig å forklare.

– Jeg var alltid redd. Men jeg visste ikke hvorfor.

Stadig yngre elever med problemer

Tidligere var bekymringsfullt fravær på skolen noe man bare så på videregående skole og på ungdomsskolen.

Men hjelpetjenestene i de største norske byene ser nå med bekymring på at problemet også rammer de yngste barna.

I Oslo, Bergen og Trondheim ser de at elevene som sliter med høyt fravær i skolen nå blir stadig yngre.

BEKYMRET: Lise Marie Sæhle i Osloskolen ser at barn med problematisk skolefravær blir stadig yngre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Tidligere var dette bare et ungdomsfenomen, men nå ser vi at det også er et problem nedover på barneskolen, sier Lise Marie Sæhle i Osloskolen.

– Det er en utvikling vi er bekymret for.

I Trondheim hadde de nylig en konferanse der alle skolene i bydel Heimdal var representert.

Der kom det fram at de ser den samme utviklingen i Trondheim.

– Så det er en tendens vi ser også, forteller Trine Bjørgen.

Hun er avdelingsleder i PP-tjenesten i bydel Heimdal i Trondheim kommune.

TENDENS: Avdelingsleder Trine Bjørgen forteller at de også der ser at barna som holder seg borte fra skolen blir stadig yngre. Foto: Anneli Isaksen/TV 2

I Bergen ser de det samme bildet.

I alle de tre største byene forteller de at pågangen til de kommunale hjelpetjenestene i skolefraværssaker er enorm og økende.

Hva har jeg gjort galt?

Moren til Jonas ble frustrert og forsto ikke hva hun gjorde feil. Den ni år eldre datteren suste gjennom skolen uten problem med topp resultater – og de to barna hadde jo vokst opp i samme hjem med den samme oppdragelsen.

Hvorfor fikk hun det ikke til nå? Hva hadde hun gjort galt?

Moren skammet seg. Hun var frustrert over sønnens stadig større motstand mot skolen.

– Mandagene var de verste dagene. Fredagene de beste, sier moren.

I dialog med skolen ga hun uttrykk for at hun slet med å få sønnen på skolen – og at han mistrivdes. Men lærerne beroliget henne med at de opplevde at Jonas deltok i timene og var en del av klassen.

– Jeg presset ham til å gå på skolen. Jeg gikk ofte derfra med dårlig samvittighet etter at jeg hadde levert ham, forteller moren.

Likevel ble det mer og mer fravær. For Jonas ble oftere og oftere syk. Magevondt. Kvalme.

GRUET SEG: Jonas har brukt mye tid på å grue seg til å gå på skolen. Foto: Frode Sunde

Han kunne kaste opp hjemme om morgenen eller etter at han hadde kommet på skolen.

Forstod han at han kunne være hjemme fra skolen, ble han alltid frisk igjen.

Jonas ble utredet og sjekket. Men han var ikke syk og han har ingen diagnose.

Samarbeid med skolen

Moren har hørt mange skrekkhistorier om foreldre som har blitt meldt til barnevernet av skolen der barnet deres går, fordi de ikke har klart å få sønnen eller datteren på skolen. Hun har også hørt historier om lærere og rektorer som ikke har tatt problemet seriøst.

Selv opplever hun samarbeidet med skolen stort sett har vært godt og konstruktivt – og at både ledelse og lærere har strukket seg langt.

– Jeg føler at skolen har gjort så godt de har kunnet ut fra de ressursene og den kunnskapen de har, sier hun.

Lærerne har tatt imot sønnen i skolegården. De har til og med kommet hjem til familien for å hente ham.

– De har vært en god støtte. Og de har vist forståelse for at det er tøft. Men jeg opplever at de er helt maktesløse selv.

Da koronaen kom og skolene stengte, fikk de et lite avbrekk.

TØFT: Etter skolenedstengningen ble det vanskelig for Jonas å komme tilbake til skolen igjen. Illustrasjon. Foto: Frode Sunde

Men da tiden med hjemmeskole og små kohorter var over ble det enda verre.

Har skammet seg

Jonas begynte å utagere. Ikke mot de andre elevene, men mot seg selv. Et uttrykk for en selvforakt.

Marit Brekke er avdelingsleder på Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. Brekke jobber stadig oftere med saker der barn har vært lenge borte fra skolen.

MANGE FØLELSER: Marit Brekke er avdelingsleder for grunnskole ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø. – Mange elever føler på skam, sier hun. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun forteller at elevene som ikke kommer seg på skolen, gjerne skammer seg.

– Det er flaut å ikke gå på skolen. Så det er mange følelser i sving hos den enkelte elev. For mange er det skambelagt, sier hun.

Jonas kunne rive seg i håret, ødelegge klærne sine, få sinneutbrudd. Da en lærer fant han med en snor rundt halsen ble moren skremt.

– Da satte jeg foten ned: «Nå er det nok.», sier moren.

Det satt langt inne for henne å innrømme problemet for seg selv og omverdenen.

Til slutt møtte hun veggen og ble sykemeldt. Da hadde hun opplevd stressreaksjoner i lang tid og gått ned 10 kilo.

VANSKELIG: De siste årene har vært vonde både for Jonas og moren. Illustrasjonsbilde. Foto: Frode Sunde

– Jeg har skammet meg. Du føler jo at du har sviktet på et eller annet vis. Så det tok lang tid før jeg turte å si høyt at sønnen min sliter.

Nå sliter moren med at systemene ikke henger sammen. Fordi leger og psykologer mener at gutten ikke har en diagnose som gjør at det heller ikke er grunnlag for at hun kan få pleiepenger

– Sykmeldingen min er snart over. Jeg må tilbake i jobb. Det finnes ikke sykmelding for barn som er utbrent. Først må barnet bli så utbrent at det blir sykt. Da, kanskje da, settes det inn tiltak. Da, når det kanskje er for sent, sier moren.



For noen uker siden skrev hun et innlegg i en Facebook-gruppe for foreldre til barn som sliter med skolevegring og ufrivillig skolefravær. Responsen var overveldende.

Ny start

Nå har Jonas og moren flyttet til en annen kant av landet for å prøve med banke ark på en ny skole.

Planen er å ta et skritt om gangen. Målet i første omgang er at han kommer seg på skolen litt hver dag.

Håpet er at han etter sommerferien kan delta i klasserommet igjen.

Men om det går, vet de ikke.