Spillet rundt Håland – bekrefter samtaler med Zlatans superagent

Erling Braut Håland (18) er den heiteste norske spilleren på overgangsmarkedet denne sommeren.

Onsdag kunne også Eurosport og VG melde at den østerrikske klubben Red Bull Salzburg har lagt inn et bud på spissen.

En eventuell overgangssum blir etter det TV 2 erfarer høy, men likevel et stykke unna 100 millioner, slik det tidligere er rapportert.​

Etter det TV 2 erfarer pågår det akkurat nå et skikkelig spill i kulissene omkring spilleren.

TV 2 vet at far Alf-Inge Håland har vært i Monte Carlo, sammen med agent og mangeårig familievenn, Tore Pedersen, for å rådføre seg med den kontroversielle fotballagenten Mino Raiola.

MEKTIG: Mino Raiola er en av de mest innflytelsesrike personene i fotballverdenen. Foto: Valery Hache

Den italienskfødte nederlenderen har superstjerner som Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba på sin klientliste, og er kjent for å være svært frittalende.

Samtidig er han, sammen med agentkollega Jorge Mendes, en av de mest innflytelsesrike personene i fotballverdenen.

– Jeg kan bekrefte at jeg og Alf Inge Håland var i Monte Carlo for å prate med Raiola. Mer kan jeg kan ikke si, sier Tore Pedersen til TV 2.

– Hvorfor ville dere prate med ham?

– Som sagt, mer kan jeg ikke si.

Etter det TV 2 erfarer skal Hålands representanter være innstilte på å følge Raiolas råd med tanke på Molde-spissens videre fotballfremtid.

– De har gjort en grundig jobb

Det er far Alf Inge Håland som er Erling Braut Hålands agent, mens Tore Pedersen bistår med sine erfaringer og nettverk.

TV 2 vet at agentkollega Jim Solbakken representerer Molde, og ikke Håland i denne saken, i motsetning til hva som tidligere har blitt meldt av andre medier.

Far Håland har reist rundt i Europa i lang tid for å finne frem til hvilken klubb som passer sønnen best. Nettopp derfor mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at en eventuell overgang til Red Bull Salzburg høres mye mer fornuftig ut enn en overgang til for eksempel Manchester United eller Juventus.

– Red Bull lyder mye bedre for Håland enn Juventus. I Juventus vil han kun bli utleid igjen. Han vil ikke få spilletid på førstelaget der med det første. Alf Inge Håland har vært svært opptatt av å finne en klubb hvor sønnen kan få spilletid og tillit. Det rimer dermed godt med det nivået Salzburg ligger på.

– Det høres ut som en fornuftig overgang. Salzburg er et klart steg opp, samtidig som de er et trygt valg. Jeg blir ærlig talt overasket om spillerens representanter bommer på klubbvalget, for her har de gjort en svært god jobb i forkant, sier Mathisen til TV 2.​