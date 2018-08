Det var nettstedet The Intercept først meldte om planene. Nettstedet har fått tilgang til planene gjennom dokumenter de har fått fra en varsler.

Nå har også en Google-ansatt som kjenner til prosjektet bekreftet dets eksistens overfor Reuters.

Prosjektet, som har fått kodenavnet Dragonfly, ble satt i gang våren 2017, og skjøt fart i desember etter et møte mellom Google-direktør Sundar Pichai og kinesiske myndigheter.

Den kinesiske varianten av Googles søkemotor vil svarteliste nettsider som kinesiske myndigheter har blokkert.

Facebook, New York Times og Youtube er blant gigantene som per i dag er blokkert i Kina, i tillegg til Google selv.

Den Kina-tilpassede søkemotoren vil også svarteliste søkeord som «menneskerettigheter», «demokrati», «religion» og «fredelige protester».

Hemmelighold

Noen lanseringsdato for den sensurerte søkemotoren har ikke blitt satt, men kan bli lansert om 6-9 måneder hvis kinesiske myndigheter gir den tommelen opp, ifølge nettstedet. Google har utviklet en app for søkemotoren, som i første omgang vil bli prioritert for Android-brukere.

Prosjektet har også innad i selskapet blitt holdt svært hemmelig, med kun et par hundre innlemmede blant gigantens 88.000 ansatte.

Den nye søkemotoren representerer et stort skifte i Googles Kina-tilnærming. Det vil være første gang på over et tiår at teknologigigantens søkemotor til en viss grad blir tilgjengelig i landet.

Verken Google eller det kinesiske utenriksdepartementet har besvart The Intercepts gjentatte forespørsler om en kommentar.

Massiv sensur

Dagens sensurpraksis i Kina dreier seg rundt det meste president Xi Jinping og hans kommunistparti anser som ugunstig.

I dag blokkeres blant annet informasjon om partiets politiske motstandere, fri tale, sex, nyheter, og akademiske studier. Begreper som «anti-kommunisme» og «dissident» sensureres også, og bøker som negativt omtaler autoritære regimer er forbudt på det kinesiske sosiale mediet Weibo.

Når Googles Kina-tilpassede søkemotor eventuelt lanseres, vil altså ingen resultater vises når ting på svartelisten søkes etter.

– Seriøse implikasjoner

Patrick Poon, en Hong Kong-basert forsker i Amnesty International, sier til The Intercept at Googles avgjørelse om å godta Kinas sensurpolitikk vil være en stor katastrofe for informasjonsalderen.

– Dette vil få alvorlige følger. Ikke bare for Kina, men for oss alle, for informasjonsfriheten og internettfriheten, sier Poon.

Han mener det vil sette en forferdelig presedens for mange andre selskaper som fortsatt forsøker å gjennomføre forretninger i Kina, uten å gi etter for sensurpolitikken.

– Det er en seier for kinesiske myndigheter at verdens største søkemotor gir etter for sensuren i Kina – det sender et signal om at ingen vil gidde å utfordre det lenger, sier han.