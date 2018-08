Real Madrid og Kroatias midtbanespiller Mateo Kovacic skal ha uttalt at han ikke ønsker å spille under José Mourinho. Det skriver Marca.

Selv om 24-åringen er ivrig etter å forlate klubben for å få mer spilletid, ønsker han ikke å flytte til Manchester.

Klubben skal ha lagt inn et bud på 644 millioner kroner for spilleren, men Kovacic skal ikke være interessert i å spille på Old Trafford kommende sesong, og ser ikke på Manchester United som et passende valg for ham på grunn av manager José Mourinhos spillestil.

Nå melder ESPN at AC Milans daglige leder Beppe Marotta skal ha sagt at overgangen til Gonzalo Higuain fra Juventus skal være «omtrent ferdig».

Chelsea skal imidlertid ikke ha gitt opp håpet om å signere Argentina-angriperen, og kan være villige til å selge den franske angriperen Olivier Giorud til Marseille for å finansiere kjøpet. Det skriver Mirror.

GRATIS? Courtois kan være på vei bort fra Chelsea uten at de får en krone. Foto: Andrew Medichini

Chelsea risikerer å miste sin belgiske målvakt Thibaut Courtois uten å få betalt en krone for han hvis ikke de har funnet en erstatning innen overgangsvinduet stenger 9. august, skriver Mail.

Manchester United planlegger å by på Barcelona-midtstopperen Yerry Mina, skriver Mirror. Mourinho skal se på han som et alternativ til Leicester-forsvareren Harry Maguire, som de ikke klarte å signere tidligere dette overgangsvinduet.

Everton skal ikke være villige til å møte Barcelonas prislapp på 375 millioner kroner, skriver Goal. Nå skal de ha vent blikket mot Manchester Uniteds Marcos Rojo.

Tottenham skal ha lagt inn et bud på 322 millioner kroner for Bournemouths 21-åring Lewis Cook. Det melder Star. Midtbanespilleren var kaptein da England gikk videre til U21-VM forrige sommer.

Den franske midtbanespilleren Adrien Rabiot kan være tvunget til å forlate Paris St-Germain dersom klubben får ønsket sitt om å signere den 27 år gamle Chelsea-spilleren N’Golo Kanté oppfylt. Det melder Mundo Deportivo.

Bayer Leverkusen skal ha tatt kontakt med Tottenham for å signere den 19 år gamle engelske midtbanespilleren Marcus Edwards, skriver Sun.

Barcelonas tekniske direktør Eric Abidal nekter for å å ha møtt Paul Pogba for å diskutere en overgang fra Manchester United for 25-åringen. Det skriver Mundo Deportivo.

Wigan Athletic skal være interesserte i å signere Evertons 20 år gamle amerikanske venstreback Antonee Robinson på lån, melder Liverpool Echo.