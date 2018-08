Før en helt ny bilmodell slippes løs på markedet må den gjennom omfattende tester.

I første omgang simuleres det aller meste på data. Men i sluttfasen bygges det ofte flere hundre såkalte preproduksjons-modeller. De blir kledd i kamuflasjefolie og sendt ut for å bli testet.

Det var på ferie i Pont-d’Ain i Frankrike Ingeborg Rognstad oppdaget et stort følge med nettopp kamuflerte biler.

Flere i følge

– Vi så bilene da vi var på vei ut av garasjeanlegget på hotellet vi bodde på. Utgangen på garasjen gikk rett ut i en ganske trafikkert vei og et lyskryss. Derfor fikk vi god tid til å se bilene, forteller Ingeborg.

Hun var kjapt oppe med telefonen og fikk tatt et par bilder gjennom vinduet.

– Bilene kjørte i kolonne og det var rundt seks andre Mercedeser som kjørte mellom de to kamuflerte bilene. Den andre bilen så ut som en stasjonsvogn, men den rakk jeg dessverre ikke ta bilde av.

Dette kan bli en interessant modell når det kommer til Norge mot slutten av året. Foto: Ingeborg Rognstad.

Mercedes A-Klasse

Ingeborg var ikke i tvil om at det var Mercedes som var ute på tur. Hun er imidlertid ikke sikker på hvilken modell hun fanget gjennom linsa.

– Ut fra de to bildene, er jeg rimelig sikker på at dette er nye A-Klasse sedan. Først og fremst ser bilen forholdvis kompakt ut, i tillegg til at det passer bra med timingen. Nye A-Klasse har verdenspremiere i Paris senere i høst, forteller Brooms Mats Brustad.

Slik ser interiøret ut på nykommeren.

Han legger til at flere designelementer bekrefter teorien.

– Ja, spesielt det CLS-inspirerte frontpartiet understreker at dette er nye A-Klasse. Man kan skimte profilene gjennom folien. Bildet fra siden viser også tydelig den nye hekken, med baklyktene som skrår innover, sier Mats.

Her er testbilene på villspor. Se bildene:

Kommer til Norge

Den ferske nyheten, som altså ikke er offisiell ennå, bygger videre på oppskriften til nye A-Klasse. Den har fått en kjempemottakelse, spesielt knyttet til det nye interiøret. Her har Mercedes satt en ny standard i klassen.

– A-Klasse sedan har normalt vært en modell forbeholdt markeder som USA og Kina. Nå har Mercedes bekreftet at denne også kommer til Norge, noe som kan bli veldig spennende, selv om karosseriformen ligner veldig på dagens CLA, forteller Mats.

– I tillegg til at den ser hakket mer eksklusiv ut enn A-Klassen vi kjenner i dag, blir bagasjerommet større. Nærmere bestemt øker det med 50 liter. Det er jo ingen ulempe her til lands, hvor vi er veldig opptatt av nettopp bagasjeromsplass.

Det er på bilutstillingen i Paris 4. – 14. oktober bilen vises i levende live for aller første gang. Til Norge kommer A-Klasse sedan helt på tampen av året.

