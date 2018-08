Det har stormet rundt Willian i sommer.

Brasilianeren har vært ryktet å ønske seg bort fra Stamford Bridge, og kantspilleren har i tur og orden blitt koblet til Barcelona, Real Madrid og Manchester United.

Chelseas prislapp på nærmere 700 millioner kroner har imidlertid avskrekket beilerne inntil videre, og ingen avtale ligger på bordet en uke før overgangsvinduet stenger.

29-åringen fikk en velfortjent ferie etter å ha deltatt for Brasil under sommerens VM-sluttspill. Fredag forrige uke skulle opprinnelig ferien være over, men Willian dukket ikke opp på Chelsea-trening som avtalt.

The Guardian skriver at han først møtte opp på Chelseas treningsfelt onsdag, fem dager for sent. Spilleren selv skal ha skyldt på at passet hans var gått ut og måtte fornyes.

Chelsea nye manager, Maurizio Sarri, fikk naturlig nok spørsmål om situasjonen etter treningskampen mot Arsenal onsdag kveld.

– Jeg ønsker å prate med Willian før jeg svarer på disse spørsmålene, sa italieneren.

– Jeg er ikke glad for denne situasjonen, men før jeg svarer på spørsmålene, så har jeg lyst til å prate med ham. Er det en rar situasjon? Ja, det synes jeg.

Offisielt har imidlertid klubben hevdet at det ikke er noe rart ved Willians sene oppmøte, og sier at spilleren fortalte dem om situasjonen i forkant.

Sarri skal være frustrert fordi han ønsket å bruke kantspilleren i sesongåpningen mot Huddersfield.

Chelsea møter Manchester City allerede søndag i Community Shield, men der skal Willian være uaktuell.