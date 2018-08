Like før klokken 18 onsdag kveld ble det iverksatt en stor innsats fra Vestfold Interkommunale brannvesen etter at flere døde dyr ble funnet i Vellebekken.

Brannvesenet skriver på sin Facebook-side at det dreide seg om et større utslipp av et foreløpig ukjent petroleumsprodukt.

– Brannmannskapene fant suksessivt døde andefugler, åler og en stor mengde småfisk. Vellebekken leder ut i naturreservatet Presterødkilen, som er oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Brannvesenet opplyser at de fikk stoppet lekkasjen i selve Vellebekken.

– Vår største utfordring er at det har kommet forurensning ut i Ramsarområdet. Her er det svært vanskelig å aksjonere, sier vakthavende brannsjefen Einar Flogeland.

Muligens diesel

Ornitolog Ragnar Syvertsen som bistår Fylkesmannen i Vestfold, er bekymret for dyrene i det vernede området.

– Området er spesielt vernet for trekkfuglene. I Presterødkilen finner de næring og hviler både når de kommer og når de drar. En forurensning her kan drepe næringsgrunnlaget for alle fugler. Dette er kritisk, sier han.

Flere døde fugler ble funnet i området. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Syvertsen inspiserte flere døde fugler på stedet, for å finne ut hva som var årsaken til deres plutselige dødsfall. Det ble også funnet flere døde blankåler. Ifølge brannvesenet minner lukten i bekken om diesel.

Torsdag morgen vil brannvesenet drøfte strategier for hvordan de kan hindre mest mulig forurensningsskader.

Brannvesenet fant noe brunt i vannet som minnet om diesel. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Fant kummer med forurensning

Brannvesenet skriver på sine Facebook-sider at de benyttet en barkeblåser til å spre absorberende bark i Vellebekken. Barken ble fylt opp i en maskin, og deretter blåst ut via en stor slange.

Det er også satt ut flere absorberende lenser i bekken som fører ut til Presterødkilen. Til sammen jobbet over 20 brannmannskaper til langt på natt for å begrense skadene av forurensningen.

To tekniske vakter i Tønsberg kommune sjekket alle overvannskummene på Kilen, og fant etterhvert kummer med forurensning. Fortsatt vet man ikke hvor det stammer fra.

Vellebekken går under rundkjøringen på Kilen, og munner ut i Presterødkilen. Dronefoto: Aersea AS / Ørjan Sandland

Vernet

Seniorrådgiver ved avdelingen for Miljø og samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen i Vestfold, Lene Berge, sier de har tatt en rekke vannprøver i kummene på Kilen.

– Forurensning i dette området er en trussel for fugl, fisk og bunnfaunaen som utgjør næringsgrunnlaget for både vadefugler og ender, sier Berge.

Døde ender og fisker blir frosset ned, slik at de kan analyseres. Ornitolog Syvertsen undersøkte blant annet en død ungfugl, hvor fjærene enda ikke var fullt utviklet.

– En fem centimeter stor oljeflekk i fjærene kan drepe den. Oljen ødelegger isolasjonen i fjærene, og varmetapet fører til at den dør, sier Syvertsen.

