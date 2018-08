Det var full overtenning i fjøset da politiet fikk melding klokka 5.05.

– Brannvesenet på stedet har kontakt med bonden som melder at han klarte å få ut de fleste dyrene fra bygget. Det er foreløpig ukjent hvor mange dyr det er snakk om og hvilken rase, meldte politiet i Sørvest på Twitter.

Øya Ombo er såpass avsidesliggende at politiet måtte ta ferge dit. Da de etter en stund hadde ankommet øya, kunne de melde om at ingen mennesker var kommet til skade.

– Det er ikke fare for spredning til andre bygninger og det er kontroll. Bygningen er totalskadet, opplyste politiet.

Videre meldte politiet at en veterinær var på vei til stedet for å ta av seg minst to brannskadde kyr.



(©NTB / TV 2)