Etter 0-0 hjemme mot Celtic og 1-3-tap over to kamper, mener Rosenborgs Pål André Helland at klubben må innse at de foreløpig ikke har Mesterliga-nivået inne.

– Jeg er skuffet, men som realist tror jeg vi hadde blitt overkjørt i Champions League. Vi er ikke gode nok. Celtic, som er et lite knepp bedre enn oss, åpnet med å tape 0-6 hjemme i fjor. Det finnes lag som er bedre, sier Helland til TV 2.

– Må stikke fingeren i jorda

Trønderne går nå inn i Europaliga-kvaliken. Der venter den irske seriemesteren Cork City, som spiller hjemme 9. august. Returoppgjøret spilles på Lerkendal 16. august.

Helland tror Europaligaen er det som er realistisk for trønderne akkurat nå.

– Jeg tror kanskje det er nivået vårt. Der har vi, med en maksprestasjon, en fair mulighet til å ta oss videre fra gruppen. Det kan vi vokse enda mer på. Det er selvsagt snakk om mye penger, men vi må tenke på det sportslige, sier Helland, og legger til:

– Vi prøvde selvsagt å vinne kampen, du må ikke tenke på det, men som realist må man stikke fingeren i jorda.

– Rini er mer pragmatisk

Kantspilleren mener det er for tidlig å si hvordan trenerbyttet på Lerkendal vil slå ut. Før det første oppgjøret mot Celtic, som endte med 1-3-tap, fikk Kåre Ingebrigtsen sparken.

Nederlandske Rini Coolen leder nå Rosenborg på midlertidig basis.

– Det er tidlig å si enda. Vi har gjort ett grep som er annerledes ved å snu v’en på midten og lagt Mike (Jensen) foran i de to kampene foreløpig. Så får vi se hvordan det blir etter hvert. Rini er litt mer pragmatisk, så det kan bli litt endring fra kamp til kamp, sier Helland.



Ekspertslakt

TV 2-ekspert Jesper Mathisen lot seg ikke imponere av det han så av Rosenborg mot Celtic.

– Nok en skuffende forestilling fra RBK mot Celtic. I første omgang lar Celtic hjemmelaget styre kampen, men RBK sliter med å skape store sjanser. I andre omgang har Celtic full kontroll, og RBK har egentlig ingenting å by på, sa han etter kampslutt.

– Vi hadde jo håpet at RBK skulle gi et Celtic-lag ute av sesong en skikkelig kamp i disse to oppgjørene, men det har vært klasseforskjell, fortsatte Mathisen.