– Jeg vil si det er positivt fordi det gjør at jeg har noe som er mitt eget, og som er et godt kjennemerke på meg. Mange av vennene mine har jeg på grunn av hvem jeg er, og disse diagnosene inngår jo i det, sier 30 år gamle René Tarik fra Oslo.

Skyggesiden ved å ha Tourettes og ADHD er å måtte være gjenstand for fordommer:

– Iblant ønsker jeg å si ifra, men det er ikke så lett. For det er utfordrende å måtte bevise at man er som alle andre.

Ble ført ut av fly

René Tarik lider av tics. Ifølge NHI skiller man mellom motoriske tics (plutselige, ufrivillige bevegelser) og vokale tics (kremting, hosting, banning eller gjentakelse av visse ord).

SKOLETID: Som tiåring sto René Tarik i skolegården og ukontrollert ropte «pupp», «fitte» og «sæd». Moren var i mange møter med skolen for å forklare at det var på grunn av tics. Foto: Privat.

Innen han nådde barneskolealder hadde René Tarik fått påvist både Tourettes syndrom og ADHD.



30-åringen forklarer at det først var på barneskolen at ticsene som Tourettes fører med seg begynte å bli plagsomme. Som tiåring kunne han stå i skolegården og rope «pupp», «fitte» og «sæd».

Og så sent som i fjor ble han kastet av et Norwegian-fly hjem fra Amsterdam etter at han fikk tics mens han satt i setet sitt.

– Flyet var i ferd med å lette, og jeg husker at jeg var sulten. Da kan jeg få tics og se litt sur ut. Jeg satt helt bakerst og ble plutselig ført ut av flyet, uten å få beskjed om hvorfor.

Trodde tics var rus

Han forteller at hele situasjonen føltes «veldig krenkende».

– Å sitte bakerst, folk er klare til å dra, så må de hente den flytrappa for å føre meg fra bakerste rad og ut av flyet. Og alle snur seg mot meg for å se hvem som forsinker dem, før jeg må gå forbi alle sammen og ta imot blikkene deres.

Senere, da han var ute av flyet, forklarte en vakt på flyplassen at årsaken til utkastingen var at flybesetningen trodde han var ruset, noe 30-åringen sier han slett ikke var.

ANNERLEDES: Mamma Torill Synøve forteller til TV 2 at hun merket at noe var annerledes med René Tarik allerede før han hadde fylt ett år. Foto: Privat

Senere har Norwegian beklaget hendelsen.

– Sånn er livet

For mamma Torill Synøve har det vært tøft å se sønnen slite med å være annerledes. I likhet med ham har hun kunnet føle tyngden av fremmedes stirrende blikk.

Men desto viktigere har det hele tiden vært for henne å sørge for at han ble inkludert i alt – og ikke gjemt bort.

– Sånn er livet. Det er et syndrom, det er ikke en farlig sykdom, konstaterer hun.

SNART TV-KJENDIS: I høst blir René Tarik Mohn Maskri å se i TV 2-serien «Alle i arbeid».

I høst er René Tarik aktuell i TV 2-serien «Alle i arbeid», hvor vi får være flue på veggen i hans hverdag som ansatt hos Rema 1000 i Torggata i Oslo.

Her jobber han som verneombud og assisterende butikksjef, med sin bestekompis David som sjef.

– Jeg bærer på en stolthet over å få ha den jobben og å få være leder. Det er også med på å motbevise dem som har hatt lite tro på meg, sier 30-åringen.

Torill Synøve har bare lovord om sønnen sin, som hun forteller at hun har «kjempet mange kamper med»:

SUSS: Mamma Torill skrøt så mye av sønnen i studio at hun fikk et suss.

– Han er en stor helt, og et godt forbilde for mange. Det er vanskelig å beskrive hvor stolt jeg er av ham. Han har masse empati og er en fantastisk gutt.

Bruker ikke medisin

Tross for ubehagelige og til tider sårende situasjoner har René Tarik valgt å leve uten medisiner, fordi han føler at han i stor grad kan styre ticsene sine. Og om han ikke skulle klare det, så går han ikke i kjelleren av den grunn:

– Blikkene er noe jeg lever med. Jeg har blitt litt vant til dem også, selv om man aldri blir 100 prosent vant til dem. Men jeg har funnet ut at de bare skal gi meg styrke, sier 30-åringen.

«God sommer Norge» ser du på TV 2 mandager, tirsdager, onsdager og fredager kl. 20.00.