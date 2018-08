Valgt feil på videregående? Nå kan du bli snekker eller kokk allikevel

Ellers følger elevene den vanlige opplæringen på Vg2 i det aktuelle yrkesfaget.

Frivillig for fylkeskommunene

Det blir frivillig for fylkeskommunene om de ønsker å tilby en slik ordning.

Ordningen kan tas i bruk fra skoleåret 2018/2019, men den får trolig større betydning neste år fordi det da også blir mulig å søke dette alternativet i våren før skoleåret starter.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt nasjonale rammer for utvikling av lokale læreplaner i faget yrkesfaglig opphenting. Rammene, som har forskriftstatus, inneholder nasjonale krav for utvikling av lokal læreplan for eleven og bestemmelser om sluttvurdering. Det er også utarbeidet forslag til mal for en slik lokal læreplan.

Fylkeskommunen får ansvar for at det blir utviklet en lokal læreplan i faget yrkesfaglig opphenting. Denne planen skal beskrive hvilke kompetansemål eleven skal hente opp fra Vg1. Planen skal også beskrive hvordan opplæringen skal organiseres.

For å legge til rette for erfaringsdeling mellom fylkene, vil Utdanningsdirektoratet samle læreplaner for yrkesfaglig opphenting på sine nettsider.

Utdanningsdirektoratet skal evaluere ordningen og blant annet vurdere om modellen gjør det mulig for elevene å hente opp tilstrekkelig kompetanse fra programfagene på Vg1, samtidig som de følger progresjonen i Vg2. I tillegg vil de se på om kompetansen disse elevene oppnår også gjør at de blir attraktive søkere til læreplass etter Vg2.