Southampton – Celta 3-2

Se Moi-målet øverst



Etter 90 minutter var Moi på rett sted til rett tid. Et skudd fra distanse traff stolpen, før nordmannen enkelt kunne trille returen i åpent mål.

Dermed sikret han 3-2 seier for laget, og noterte seg for sin første scoring for klubben.

Snuoperasjon

Celta Vigo tok ledelsen ved Danske Pione Sisto, før Iago Aspas doblet ledelsen.

Spanjolene gikk til pause med 2-0 ledelse.

Men etter pause hevet Southampton seg. Mark Huges' mannskap reduserte etter 56 minutter ved Charlie Austin.

Kun fem minutter senere utliknet Stuart Armstrong for engelskmennene, og like etterpå kom Moi inn i jakten på seiersmålet.

Nordmannen markerte seg ikke nevneverdig, før det var spilt 89 minutter. Da dukket han opp på en retur etter et skudd fra James Ward-Prowse, og satte ballen enkelt i mål.

Dermed var snuoperasjonen fullført, og Southampton vant til slutt 3-2.