Den lille jenta skal ha falt ut av et åpent vindu i 15. etasje på en uferdig høyblokk i den russiske byen Ufa.

På mirakuløst vis landet hun på en 76 centimeter bred skråning som hindret at hun falt videre de 46 meterne ned til bakken.​

Jenta og broren hennes var med faren sin på jobb denne dagen. Faren fant ikke barnevakt og tok med barna til byggeplassen der han jobber.

Ifølge vitner skal jenta sist ha blitt observert i tredje etasje i den uferdige høyblokken. Hun og broren var i nærheten av der faren jobbet. Vitner sier at hun skal ha kjedet seg og vandret av gårde alene.

REDDET: Her blir den tre år gamle jenta reddet av redningsmannskapet i Russland. Foto: Ugz_ufa, instagram

Et stort søk ble satt i gang etter at jenta forsvant. Familien fryktet at jenta hadde blitt kidnappet.

Funnet ti timer senere

Det var først morgenen etter at jenta ble funnet. Jenta hadde da sittet ti timer alene, for det meste i mørket, på den lille hylla. Et nytt skift med arbeidere på arbeidsplassen hørte henne gråte da de kom på jobb.

Jentas far, Vladimir Dmitriev, klatret ned til datteren mens de ventet på redningsmannskapene.

Det russiske redningsteamet skriver på Instagram at de rykket ut kort tid etter meldingen om funnet av jenta.

Ved hjelp av klatreutstyr og en trapp fikk de fraktet opp jenta fra hyllen, deretter ble faren reddet opp. Veronika skal ha vært veldig redd da redningsmannskapene kom til stedet. Da hadde hun også skadet det ene benet.

Nå etterforsker politiet hvordan jenta havnet på avsatsen, og hvorvidt foreldrene handlet uaktsomt.