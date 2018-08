Rulleskiløpet på 60 kilometer under Blinkfestivalen i Sandnes endte med russisk seier.

Men for de norske løperne betyr resultater lite etter at langrennsmiljøet mistet Vibeke Skofterud i en tragisk ulykke.

– Det har vært en ubeskrivelig trist uke. Jeg sliter med å ta det innover meg, og klarer ikke helt å forstå at det har skjedd, sier Martin Johnsrud Sundby til TV 2 etter målgang.

– Det er på en måte ålreit å være sammen med den familien Vibeke var en del av veldig lenge. Samtidig føles det ikke så meningsfullt, fortsetter Sundby.

Også Anders Aukland var tydelig preget.

– Vibeke er alt jeg symboliserer med idrett. Glede, konkurranse, guts og gode holdninger. Den beskjeden var helt forferdelig. Jeg har vært på lag med henne i 18 år, sier Aukland.

– Det setter ting i perspektiv. Det viser hvor fort livet blir snudd på hodet, og hvor lite langrenn egentlig betyr, legger han til.

Russisk seier

​En gruppe på 12 var samlet til det gjensto rundt tre kilometer av det 60 kilometer lange løpet. Da satte Alexander Bolsjunov inn et rykk, og sprengte det som var igjen av feltet. Ingen klarte å hente inn russeren.

Flere av de norske deltakerne var i utbrytergruppa mot slutten av løpet, og var i aller høyeste grad med da den siste innlagte spurten ble passert seks kilometer før mål.

Der passerte Simen Hegstad Krüger først med Anders Mølmen Høst, Bolsjunov og Martin Johnsrud Sundby hakk i hæl.

Tre kilometer senere stakk Bolsjunov, og fikk opparbeidet seg en luke som ingen klarte å tette. Nærmest var landsmannen Sergey Ardasjev, og det ble raskt klart at de norske utøverne måtte kjempe om 3.-plassen.

Norsk tredjeplass

I mål kom Bolsjunov 5,9 sekunder før Ardasjev, mens Høst sikret seg tredjeplassen 7,7 sekunder bak vinneren.

Fjorårsvinner Martin Johnsrud Sundby rullet inn til 10.-plass, 8,7 sekunder bak vinneren.

– Jeg går fullstendig tom for næring, og får en tung reise de siste ti kilometerne. Men det er en kul konkurranse. Det er masse god kjørestyrke i feltet. Så mye at vi ikke klarer å rive oss løs. Det er litt irriterende, men det er et kanontøft felt, sier Sundby til TV 2.

Om den russiske vinneren sier han følgende:

– Vi fikk vite ettertrykkelig i fjor, og nå, at russerne meter alvor. Bolsjunov er skummel.

I kvinneklassen vant Kari Vikhagen Gjeitnes foran Astrid Øyre Slind.​