Mener RBK skuffet: – De hadde egentlig ingenting å by på

Rosenborg-Celtic 0-0, 1-3 sammenlagt

Rosenborgs drøm om Mesterliga-spill er knust etter 0-0 mot Celtic på Lerkendal onsdag. Trønderne tapte dermed 1-3 over to kamper.

Rosenborg var det førende laget i store deler av onsdagens oppgjør, men maktet aldri å overliste Craig Gordon i Celtic-buret.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen lot seg ikke imponere av det han så.

– Nok en skuffende forestilling fra RBK mot Celtic. I første omgang lar Celtic hjemmelaget styre kampen, men RBK sliter med å skape store sjanser. I andre omgang har Celtic full kontroll, og RBK har egentlig ingenting å by på, sier han.

Hyller Ajer

Trønderne går nå inn i Europaliga-kvaliken. Der venter den irske seriemesteren Cork City, som spiller hjemme 9. august. Returoppgjøret spilles på Lerkendal 16. august. Celtic skal på sin side møte AEK Aten i den tredje runden i mesterligakvalifiseringen.

– Vi hadde jo håpet at RBK skulle gi et Celtic-lag ute av sesong en skikkelig kamp i disse to oppgjørene, men det har vært klasseforskjell, mener Mathisen.

Det som gleder TV 2-eksperten er Kristoffer Ajers innsats.

– For Celtic leverer Ajer nok en strålende kamp, og han har vokst enormt som spiller siden han spilte seg til fast plass på dette Celtic-laget for et halvt års tid siden. Det er ikke lenge til viktige kamper for Norge i Nations League, og der får vi virkelig håpe at Ajer leverer på sitt beste nivå, sier Mathisen.

– Celtic hadde god kontroll

Rosenborg hadde et spillemessig overtak i den første omgangen, men klarte ikke spille seg til mange sjanser.

Trøndernes største sjanse kom på overtid i omgangen, da Marius Lundemo fikk muligheten til å stange ballen mot mål fra god posisjon. Dessverre for Rosenborg gikk avslutningen rett på keeper.

– Det er veldig mange som roser førsteomgangen til RBK, men sannheten er at Celtic har hatt veldig god kontroll. Lundemo sin heading er RBK sin største sjanse, og det er en heading midt på mål som keeper har null problemer med, oppsummerer TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

To minutter ut i den andre omgangen var Odsonne Edouard nær ved å punktere kampen, men Celtic-angriperens avslutning endte utenfor.