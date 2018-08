Det opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld.

Politiet meldte om brannen like etter klokken 18. Boligen var overtent da nødetatene kom til stedet, og brannvesenet kom raskt i gang med slukking.

Under en time senere meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

Politiet opplyste etter hvert at det var en person som ikke var gjort rede for etter brannen, og at de jobbet med å få tak i vedkommende.

Klokken 20.50 bekrefter politiet at en person har blitt funnet omkommet i boligen. Identiteten på personen er ikke bekreftet.

Brannvesenet fant den avdøde like før klokken 18.30.

– Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Vi kan likevel ikke utelukke noe på nåværende tidspunkt, sier lensmann ved Gran lensmannskontor, Geir Ballangrud Hermansen.

Operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt sier til TV 2 at de foreløpig ikke har identifisert årsaken til brannen, og at det er veldig uklare forhold på stedet.

Det jobbes nå med å varsle pårørende.