«Ikke fysisk, men morsomt hardt arbeid», skriver 19-åringen til sine 2,1 millioner følgere på Instagram. Der har han lagt ut en video som viser hvordan deler av den mentale prestasjonstreningen har foregått, med hjelp av teknologi utviklet av det norske selskapet Be Your Best.

Ødegaard emneknagger innlegget med blant annet med #Futureoffootballtraining. Siden Real Madrid-spilleren promoterer produktet, er innlegget også merket med #annonse.

Videoen viser hvordan Ødegaard, med VR-briller på, trener uten å være i fysisk aktivitet. På en skjerm i bakgrunnen vises kampsituasjonene 19-åringen ser gjennom brillene. Her dreier det seg om å bruke mindre tid til å fokusere på ballen, og mer tid på å skaffe seg oversikt og ta beslutninger i sekundene før man mottar pasningen fra en medspiller.



Ekstremt gunstig



Ødegaard, som under skadeoppholdet har trent en rekke ganger hos det norske Oslo-firmaet, sier treningsmetoden som Be Your Best har utviklet har vært over all forventning.

– Jeg hadde ikke trodd det skulle være så bra og så nyttig, sier Real Madrid-spilleren via det norske selskapet, og legger til at det for ham har vært viktig å trene på blikk, spilleforståelse og valg.

– Det er ofte dette som tar tid etter et lengre skadeavbrekk, så for meg var det en bra måte å holde dette ved like på. Spillere i min posisjon er helt avhengig av å være god på de tingene, derfor er det ekstremt gunstig å trene det på en alternativ måte som ikke bruker energien som en vanlig trening gjør, sier 19-åringen videre.

Det norskutviklede systemet er basert på forskningen til professor Geir Jordet om hva de beste fotballspillerne i verden gjør innenfor mental prestasjon.



Brudd



Martin Ødegaard signerte for Real Madrid i januar 2015 og fikk sin debut mot Getafe i mai samme år. Etter å ha spilt for lagets reserver (Castilla) ble han utlånt til den nederlandske klubben Heerenveen i januar i fjor.

I april pådro 19-åringen seg et brudd i mellomfotsbeinet og har siden drevet med opptrening.

Nå er han derimot tilbake i Real Madrid og er med på klubbens oppkjøring i USA der de møter Manchester United (1-2), Juventus og Roma i Champions Cup.

