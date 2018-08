18-åringen som har scoret ett mål på sine elleve kamper for Merseyside-laget ble presentert på Championship-klubbens nettsider onsdag.

Sheffield United-trener, Chris Wilder, var meget fornøyd med å få unggutten på plass.

– Ben er en herlig signering for oss, han er spennende spiller med kvaliteter. Han har spilt for Liverpool i sesongoppkjøringen og jeg er henrykt over at de lar en av sine største talenter komme til oss, sier han.

– Det er hans første utlån og jeg er sikker på at det blir bra for alle parter. Han skaper mål og scorer mål med begge bein, han kan bekle flere roller i angrepet og gir oss fleksibilitet fremover på banen, fortsetter Wilder.

Woodburn ble Liverpools yngste målscorer noensinne da han scoret mot Leeds – bare 17 år og 45 dager. 18-åringen har sju kamper for det walisiske landslaget, inkludert én scoring.

Sheffield United presterte veldig godt i Championship forrige sesong. Klubben var nyopprykket, men kjempet lenge helt i toppen. Til slutt endte det med en 10. plass, men det var bare seks poeng opp til playoff-plass.

