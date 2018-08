Anthony Martial (22) har blitt sterkt kritisert av José Mourinho.

Franskmannen fløy hjem fra Manchester United USA-turné for å overvære sin datters fødsel, men da han ikke returnerte umiddelbart etterpå gikk manageren sur.

Nå svarer Martial på Twitter, og det er ingen angrende synder som svarer Mourinho.

– Takk for alle meldingene. Min lille Swan har det bra. For moren var det vanskeligere, men takket være Gud er hun bedre nå. Beklager, men familien min vil alltid komme først. Tilbake i Manchester i morgen, skriver Martial.

​Etter 1-4-ydmykelsen mot Liverpool i helgen la ikke Mourinho skjul på at han var skuffet over at Martial

– Han har fått barnet, et vakkert og friskt barn, takk Gud, men han burde vært her. Det er han ikke, sa han til MUTV ifølge Manchester Evening News.

Da Mourinho ble spurt om Martials fremtid etter seieren mot Real Madrid tirsdag, sa han at pressetalskvinne Karen Shotbolt kunne svare på hans vegne.

– Anthony Martial? Det er bedre om Karen svarer om hun vil svare, sa Mourinho.

– Vi er her for å snakke om kampen, sa Shotbolt.

Ifølge Mirror kommer Martial til å få to ukers lønn i bot. Det vil si at fraværet vil koste ham 1,93 millioner kroner.

Avisen hevder Mourinho ønsker å kvitte seg med Martial, fordi han mener 22-åringen ikke er sterk nok mentalt til å spille under hans ledelse.