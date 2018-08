Det skriver den spanske avisen AS.

Spania var i sorg etter terrorangrepene 17. august i fjor. 14 personer mistet livet i to bilangrep, det ene i hovedgaten La Rambla i Barcelona.

Nå skriver spanske aviser at den samme terrorgruppen skal ha planlagt flere angrep. Blant annet skal kampen mellom Barcelona og Real Betis tre dager senere ha vært et mål.

Minnemarkering

Under kampen ble det holdt ett minutt stillhet for å minnes de som mistet livet i angrepet tre dager tidligere. Klubben holdt også 14 seter tomme til ære for de døde.

Fem av terroristene som sto bak angrepet ble drept av politiet to dager før kampen, skriver ESPN.

AS siterer den spanske avisen El Periódico, som hevder at politiets etterforskning ga flere tegn på at terrorgruppen planla et angrep på Camp Nou.

Blant annet skal de ha funnet søk etter informasjon om kamptidspunkt, stadionadgang og bilder av stadion på telefonen til en av terroristene.

Avisen skriver også at to av terroristene skal ha kjøp supporterutstyr i en offisiell Barcelona-butikk, muligens for å utgi seg for å være Barcelona-supportere.