Forsvarer: – Flere opplysninger tyder på at dette ikke er et drap

Onsdag for to uker siden rykket brannvesenet ut til det de trodde var en brann i Maridalen.

Da de kom til stedet, viste det seg at det var en død person som brant.

Like i nærheten ble en 55 år gammel mann pågrepet. Mannen het tidligere Johnny Olsen, og har i mange år tilhørt nazimiljøet gjennom gruppen «Norges Germanske Armé».

I 1981 var han en av tre personer som begikk de såkalte «Hadelandsdrapene», der to menn ble drept med håndvåpenet og maskinpistol. Til sammen ble det skutt 29 ganger.

55-åringen ble først siktet for likskjending mot avdøde i Maridalen, før siktelsen også ble utvidet til å gjelde drap.

Mulig kobling

Mannen som ble funnet død er i slutten av 30-årene. Etter det TV 2 kjenner til er han barndomskamerat av en drapsdømt nynazist, og politiet har tidlig vært klare på at de ser etter en mulig kobling mellom de to via høyreekstreme miljøer.

Siktede selv stiller seg fullstendig uforstående til at han skal ha hatt noe med avdøde å gjøre.

– Torsdag går fengslingen i isolasjon ut, og politiet vil ikke kreve denne ytterligere forlenget. Min klient stiller seg uforstående til siktelsen, og benekter å ha sett noe til avdøde i skogen i Maridalen, sier mannens forsvarer, Fridtjof Feydt, til TV 2.

Feydt sier han ikke er imponert over politiets bevis i saken.

– Det ligger flere opplysninger i saken som tyder på at dette ikke er et drap, og at dødsårsaken er en helt annen, sier han, uten at han ønsker å gå nærmere inn på detaljene i saken.

– Tidlig i etterforskningen

Politiet har bestemt at 55-åringen skal gjennom en psykiatrisk undersøkelse, og Synne Sørheim er oppnevnt som rettspsykiater i saken.

Siktede har kun vært avhørt én gang, det var kvelden og natten etter at han ble pågrepet.

Da var han klar på at han ikke kjente til avdøde. For politiet er det på nåværende tidspunkt viktig å forsøke å finne en kobling mellom de to.

– Vi er i den innledende etterforskningen nå, og det er mye innsamling av informasjon. Vi mener det har skjedd et drap, men må på dette tidspunktet også være åpen for at det kan være andre ting som har skjedd, sier politiadvokat Tina Helleland i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det foregår nå politiavhør av avdødes familie, samt folk i omgangskretsen hans. Også arbeidsgiveren hans er avhørt.