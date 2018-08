De siste årene har norsk politi fått en rekke nye biler. I tillegg til Volkswagen Passat, som har vært en del av bilparken i mange år, har også BMW kommet på banen – med både 525 xDrive og X5.

Nå skal også bilene til Militærpolitiet erstattes. Frem til nå har VW Passat vært dominerende her. Men nå blir 15 av landets militære politibiler byttet ut med Skoda.

Verstingen

Og det er ingen hvilken som helst Skoda heller. Her snakker vi flaggskipet Superb, med største motoralternativ.

Det er rett og slett den dyreste Skodaen du kan kjøpe i dag – med en startpris på drøye 600.000 kroner.

Under panseret sitter en 2-liters TSI bensinmotor som leverer 280 hk. Nok til at 0-100 km/t er unnagjort på 5,8 sekunder. Toppfart? 250 km/t.

Nå skal det ikke stå på utstyret til Militærpolitiet heller. Bra timing er det også at de nye bilene er klare til den store NATO-øvelsen i landet senere i høst. Foto: Marion Aaserud Dahlen, Forsvaret

Ny dekor

I forbindelse med overleveringen av de nye bilene, presenteres også helt ny dekor på Militærpolitiets biler.

– Et uniformert utrykningskjøretøy skal være synlig i trafikken. På de gamle bilene var det kun en liten sjakkstripe på siden og «Militærpolitiet» i liten skrift. Nå har vi fått en visuell profil som gjør at du tydelig ser at det er en MP-bil, og ikke en hvilken som helst bil, noe du gjorde i praksis før, forklarer major Rune Andersen, sjef for utvikling i Militærpolitiet til Forsvaret.no

Sterkere farger og større reflekser skal gjøre de nye bilene langt mer synlig på veien. Utviklingen er gjort i samarbeid med Politiet, Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

– Et godt stykke unna BMW

Vi i Broom var tidlig ute med å teste Skoda Superb med den nye verstingmotoren. Dette er noe av det vi konkluderte med i testen du kan lese mer av her.

Slik ser Skodaen ut uten dekor.

Se hva du får for pengene: Mer plass enn noen av konkurrentene, meget god komfort, 4x4 og automatgir, et lass av utstyr, en gysare av en motor – og ytelser som svært få matcher.

BMW, Audi og Mercedes er blant de få som har stasjonsvogner som begynner å ligne på dette. Men da er prisen en heeelt annen.

Der du merker forskjellen er på opplevd kvalitet, litt utvalg av utstyr, infotainmentsystemet (de tre tyske har alle menyhjul i stedet for/i tillegg til touchskjerm) og selve kjøreopplevelsen. Skoda er et godt stykke unna å matche det BMW byr på av kjøreglede, for å si det sånn.

Men aldri har forskjellen vært mindre enn nå.

