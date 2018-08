Det er blitt satt nye historiske varmerekorder for august i Troms og Finnmark.

Camilla Albertsen, meterolog ved StormGeo, forteller til TV 2 at det ble målt 32,8 grader i Banak i Finnmark i dag. Det slår den gamle rekorden fra 5. august 2014. Den gangen ble det målt 31 varmegrader i Nyrud i Øst-Finnmark.

I Troms ble en 84 år gammel rekord slått: 3. august 1934 og 8. august 2007 ble det målt 29,6 grader i Fagerlidal i Troms. I dag ble det målt hele 32,4 grader i Skibotn i Troms.

– Det blir kaldere

Albertsen forteller til TV 2 at varmen er forårsaket av flere ting.

– Vi har et lavtrykksystem vest for oss, samtidig som at vi har et høytrykksystem som ligger over Russland. Mellom disse trykksystemene trekker det varme luftmasse nordover. Også varmen som var i Sør-Norge i helgen har bevegd seg nordover.

Men gleden, eller «torturen» for noen, blir kortvarig.

– Det blir litt kaldere allerede fra torsdag av. Temperaturen vil da ligge på rundt 20 grader, forteller Albertsen.

Hun forteller at temperaturene vil synke utover uka.

– Det kan komme enkelte regnbyger gjennom hele uka, særlig på kysten av Finnmark og indre strøk av Troms. Gjennom helgen er det ventet at det skal komme litt nedbør og temperaturene vil synke enda mer.

Neste uke vil det bli enda kjøligere i disse traktene, ifølge Albertsen. Hun kan fortelle at temperaturene i nord vil ligge på 13-15 grader i begynnelsen av neste uke.

– Vi blir kvalt

Aina Bjørnebakk fra Tromsø syns at varmen er deilig, men nå begynner hun å få nok.

– Vi er ikke vant med det her, vi holder på å bli kvalt. Jeg pleier ikke å klage på varmen, men akkurat nå er det litt i det varmeste laget, sier hun til TV 2.

FOR VARMT: Aina Bjørnebakk fra Tromsø klager som regel ikke på varmen, men akkurat i dag syns hun det er litt for varmt. Foto: Privat Dette var annonsen Aina Bjørnebakk la ut på Facebook i går kveld. Foto: Privat, skjermdump

Det er det tydelig at flere i Troms synes. Mange butikker i Norge, inkludert Troms, er rett og slett utsolgt for vifter. Da Bjørnebakk la ut en vifte for salg på Facebook i går kveld, var derfor responsen enorm.

Hun forteller at viften kostet opprinnelig 699 kroner. Hun satte minimumsprisen på 150 og ba om en budrunde.

– Ganske umiddelbart fikk jeg et bud på 200 kroner. Så bare steg det og steg det.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Bjørnebakk avsluttet budrunden kort tid etter og fikk til slutt 470 kroner for viften. Til slutt måtte hun bare stoppe budrunden.

Ifølge henne, fortsatte budene å tikke inn selv etter at budrunden var avsluttet.

– Det var tydelig at folk var desperate. Jeg kunne holdt på lenger, men jeg var ikke ute etter å tjene mest mulig penger på det. Dessuten var det viktig for meg at vedkommende fikk henta viften før det ble natt slik at de rakk å få utbytte av den med en gang.

Hun forteller at den lykkelige kjøperen kom for å hente viften et kvarter etter at det ble klart at viften ble hennes.