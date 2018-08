Det er ikke rart han kalles «Superman». Det ti år gamle svømmetalentet Clark Kent Apuada har både navnet og ferdighetene.

Søndag svømte han 100 meter butterfly på 1:09:38, og slo med det en rekord satt av selveste Michael Phelps - tidenes olympier.

Phelps sin rekord, som lyder på 1:10:48 og gjelder for gutter som er ti år eller yngre, ble satt i 1995.

På 23 år er det ingen som har klart å slå den, men da Clark Kent klarte det knuste han Phelps-rekorden med over ett sekund.

– Lever opp til navnet sitt

Det filipinsk-amerikanske svømmetalentet har drømt om å slå rekorden helt siden han begynte å konkurrere sju år gammel.

– Jeg var så motivert. Jeg var så glad og lettet over å ha klart å slå den rekorden, sier han ifølge Huffington Post.

Rekorden ble satt under Far Western Long Course Championship i California, og tiåringen vant alle øvelsene han stilte opp i.

– Han lever opp til navnet sitt, sier mamma Cynthia Apuada.

Bestemte seg da han var sju

Hun avslører at sønnens uvanlige navn skyldes at hun har en forkjærlighet for navnet Clark, mens Supermann er ektemannens favoritt-superhelt.

Det var for noen år siden at Clark Kent begynte å undersøke alle rekordene satt i lokale svømmeklubber.

– Det var han som sa «se her mamma, Michael Phelps har en rekord i Far Western. Jeg kan slå den.» Og han var bare sju år gammel, erindrer Cynthia Apuada.

Drømmer om OL



«Superman» har større mål i sikte. Han vil til OL.

– Paris 2024 eller Los Angeles 2028. Denne rekorden har motivert meg til å fortsette å svømme, jobbe hardt og gjøre alt jeg kan for å nå toppnivået, sier tiåringen.

Så gjenstår det å se om han kan gå i Michael Phelps' fotspor også der. Tidenes olympier var 15 år gammel da han deltok i OL for første gang.

Det ble ingen medaljer i Sydney, men i de neste lekene gjorde han nesten rent bord. Totalt står Phelps med 28 OL-medaljer