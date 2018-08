Olufs triks for å holde vepsen unna huset tar internett med storm

Sterk varme og mye oppholdsvær i sommer sammenfaller med vepseår. Det gjør at bestanden kan få en eksplosiv vekst.

I slutten av juli sa seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning, til NTB at det kan bli veldig mye veps utover i august, spesielt i Sør- og Midt-Norge.

Det er ikke alle like glad for, men det kan visstnok være mulig å forhindre at insektene blir for nærgående.

Ifølge danske Oluf Jørgensen, er løsningen svært enkel. Man trenger bare én ting: En brun papirpose.

– Stor suksess

I et Facebook-innlegg som har blitt flittig delt, og blitt omtalt av medier i både Norge og Danmark, skriver Jørgensen at familien har vært mye plaget av veps, men at han så et tips om å henge opp en brun papirpose på terrassen.

– Jeg hørte om det for omlag en uke siden, og så fikk jeg et par ekstra brune poser hos bakeren og lagde den lille kulen man ser på bildet, sier han til TV 2.

Og skal man tro Jørgensen fungerer trikset riktig så bra.

– Vi bruker det fortsatt med stor suksess, sier han.

På Facebook skriver han det som skal være årsaken til at papirposen holder vepsen borte:

– Vepsen tror det er et annet bol og flyr videre.​

Snill metode

Frode Ødegaard sier til TV 2 at han ikke har erfaring med papirpose-trikset selv, men vil ikke avvise at det kan fungere godt.

– Veps bygger gjerne ikke bol inntil hverandre, i hvert fall ikke forskjellige arter. Så hvis bolformen og det visuelle er et signal for vepsen til å holde seg unna, kan det virke lokalt, men kanskje ikke så mange meter unna, sier han, og legger til:

– Men det er verdt å prøve, for det er en veldig snill metode i forhold til mange andre bekjempingsmetoder.

Gi sukkervannfeller til naboen

Det florerer nemlig av metoder for å bli kvitt vepsen, men ikke alle er like effektive – eller trygge. En mulighet er å fjerne hele bolet, slik skadedyrfirmaene gjør.

– Det kan en også gjøre selv på enkelte bol, men det er ikke å anbefale når det gjelder jordveps og skjulte bol, for det er gjerne de mest hissige vepsene som bygger skjulte bol, sier han.

Et annet triks mange tyr til er å bruke feller med sukkervann, men det har ikke Ødegaars spesielt stor tro på.

– Det du gjør da er å trekke til deg enda mer av vepsen i nabolaget, men hvis alle de andre naboene gjør det og ikke du, kan det være effektivt, sier han.