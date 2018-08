Erna Solberg ba Sandberg levere inn mobilen til PST

– Vi er svært kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritiske til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen, heter det i e-posten.

Hun skriver videre at en hver enkelt politiker har et selvstendig ansvar for å opplyse sitt embetsverk om det foreligger forhold som gjør at det kan reises tvil om vedkommendes habilitet knyttet til en konkret sak departementet har til behandling.

– Jeg oppfatter at Per Sandberg vil være årvåken og vurdere sin egen habilitet om det kommer noen sak som har betydning for eller omfatter selskapet som er etablert av kvinnen han reiste til Iran sammen med, skriver Jensen.

Visste om kjæresten

Fiskeriministeren bekreftet overfor TV 2 tirsdag at han og norsk-iranske Bahareh Letnes er et par. Sandberg og kona Line Miriam Sandberg, som er statssekretær for Frp i Helsedepartementet, tok ut separasjon 18. mai i år.

Sandberg fortalte at han møtte Letnes første gang for to år siden, og på nytt igjen tilfeldig på Karl Johan i Oslo for et år siden. Etter å ha møtt hverandre flere ganger, blant annet på arrangementer på den iranske ambassaden i Oslo, ble de kjærester for to, tre måneder siden, ifølge Sandberg.

– Jeg ser nå at det er vedtatt av media at vi er kjærester, så da er det bare å legge seg flat: Ja, vi er kjærester!

Sandberg er lykkelig over det nye forholdet.

– Vi har det veldig godt sammen og vi har masse å diskutere. Jeg er oppriktig interessert i alle typer kulturer og det å få lære enda mer om Iran kan kanskje inspirere flere til å gjøre det samme. Ikke bare Iran, men en rekke andre land også.

Solberg sier at hun har kjent til forholdet en tid.​

– Jeg har kjent til dette en stund, at han har et nært forhold til en annen, og at det er et skilsmisseforhold, og det oppfatter jeg faktisk som noe de må ordne opp i seg imellom, og jeg synes ikke vi skal spekulere i ekteskapsendringer eller skilsmisser blant politikere, sier Solberg.