Det melder danske Ekstra Bladet.



Ifølge politiet skal voldtekten ha funnet sted fredag kveld.

Den internasjonale fotballturneringen Dana Cup arrangeres hvert år i Hjørring i Danmark, og er en populær turnering også blant norske barne- og ungdomslag.

Hadde vært på fest

Voldtekten skal ha skjedd etter at jenta hadde vært på fest i Vendia-hallen. Hun forlot hallen for å lete etter en venninne, men skal i stedet ha truffet på to menn.

En av mennene forlot stedet, mens jenta og den andre mannen forflyttet seg til Sportspladsen Landlyst. Her skal hun ifølge politiet ha blitt voldtatt.

I jakten på gjerningsmannen har politiet sluppet et signalement av hvordan han ser ut. Han beskrives som mørk i huden, rundt 17 år, 185 cm høy, muskuløs, kortklipt og svart, krøllete hår på siden og i nakken.

Flere voldtekter

Fredagens voldtekt er ikke den første voldtekten på Dana Cup i år. Tidligere har en 16 år gammel gutt blitt varetektsfengslet for voldtekten av en 17 år gammel jente.



Det overgrepet fant sted natt til onsdag i forrige uke, og skal også ha skjedd mens jenta var på vei fra en fest.