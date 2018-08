Politiet jobber med å kartlegge alle bevegelsene til avdøde Sunniva Ødegård (13) og 17-åringen som er siktet for å ha drept henne.

Onsdag konkluderte politiet med at 13-åringen ble drept, men de vil ikke opplyse om hva som var dødsårsaken.

På Varhaug treffer TV 2 to unge gutter. Den ene forteller at han så 17-åringen rundt klokken 22.10 søndag kveld.

Det som trolig er det siste sikre livstegnet fra Sunniva var da hun ringte til sin nye kjæreste rundt klokken 22.30. På et tidspunkt i samtalen skal hun ha sagt «shit!» før linja ble brutt.

Stusset over oppførselen

Observasjonen av siktede er interessant fordi politiet ikke har full oversikt over alle bevegelsene hans før de mener at drapshandlingen skjedde. TV 2 er kjent med at gutten onsdag har snakket med politiet om sine observasjoner.

– De sa til meg at dette er den eneste observasjonen av siktede i dette tidsrommet, sier han.

Til TV 2 forteller gutten hva han så:

– Jeg satt på Mix da han syklet forbi. Jeg stusset over oppførselen hans fordi han ikke stoppet opp og sa hei. Det pleier han å gjøre, sier vitnet, som forteller at 17-åringen hadde på seg en mørk caps.

Vitnet TV 2 snakker med ønsker å være anonym. (Foto: Anne Sofie Mengaaen / TV 2)

Gutten forteller at siktede syklet ned mot undergangen på Varhaug. Et annet vitne forteller til TV 2 at han noe senere observerte 17-åringen komme syklende oppover forbi Mix-kiosken igjen.

TV 2 har snakket med guttens foreldre, som har godkjent publiseringen av denne saken.

Onsdag ettermiddag beslagla politiet sykkelen til den siktede. Det melder VG.

TV 2 var også utenfor siktedes hus onsdag, der politiet hadde satt opp sperrebånd.

UTENFOR: Politiet var på plass ved huset til siktede onsdag. Det er satt opp politisperringer rundt huset, og blant annet gjort beslag i en sykkel. Foto: Anne Sofie Mengaaen / TV 2

To kriminelle handlinger

Politiet mener at 17-åringen var involvert i to kriminelle handlinger søndag kveld. Først skal han ha forsøkt å bryte seg inn i en barnehage på Varhaug. Deretter mener de at han tok livet av Sunniva Ødegård.

Hun ble funnet død på en tursti rundt klokken 03.00 natt til mandag. Da hadde faren hennes, politiet og flere andre lett etter henne siden klokken 23. Funnstedet ligger bare 150-200 meter fra 13-åringens bolig på Varhaug.

Mandag meldte 17-åringen seg til politiet. Han ble først avhørt som vitne, men ble etter hvert siktet for drap.

Sunniva Ødegård ble funnet drept bare 150-200 meter fra sine egen bolig. Foto: NTB Scanpix

Han nekter straffskyld, men forteller at han var på stedet der Sunniva ble funnet.

– Siktede har i dag besluttet at kjennelsen ikke vil bli anket. Han fastholder imidlertid at han er uskyldig, men har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av mistanken, sier mannens forsvarer, Tor Inge Borgersen til NTB.

Var snill og grei

Vitnet og kameraten hans på Varhaug beskriver siktede som snill, grei og utadvendt. De har ikke opplevd han som slem eller voldelig. De visste begge hvem Sunniva var, men kjente henne ikke personlig.

– Vi hadde aldri trodd at noe slikt kunne skje på Varhaug, sier guttene.

Den drapssiktede 17-åringen skal onsdag i nye avhør med politiet. Det er uklart hva som vil være tema i avhøret. Fortsatt er det ukjent hva de mener skal være motivet for drapshandlingen.

De vil heller ikke gå inn på om de har funnet siktedes DNA på funnstedet. Politiet ønsker ikke å opplyse om de mener at Sunniva Ødegård ble drept på stien der hun ble funnet.

Sperret container

Onsdag sperret politiet av en container og en trapp på Varhaug. Det gjorde de etter å ha fått opplysninger gjennom etterforskningen. Politiet rykket ut med blålys til containeren i frykt for at den skulle tømmes før de rakk frem.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl. Foto: NTB Scanpix

– I forbindelse med en slik sak er det ikke uvanlig at en gjerningsmann kan ønske å fjerne gjenstander, og derfor ønsket vi å sjekke innholdet i containeren, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl, som ikke vil kommentere om de lette etter et drapsvåpen.

17-åringen sitter nå i Stavanger fengsel, men planen er å flytte han til Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen.