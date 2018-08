​– Jeg syns det er forferdelig ubehagelig og trist. Jeg var så innmari glad i Vibeke, det var alle. Å miste henne gjør så vondt, sier tidligere lagvenninne Marthe Kristoffersen til TV 2.

Hun er akkurat ferdig med årets kjendiskamp på Norway Cup. Den ble innledet med ett minutts applaus for Vibeke Skofterud.

– Jeg syns var stort at så mange ble med. Det var fryktelig vondt å stå der, men å kunne klappe ett minutt for Vibeke er viktig for å takke for alt, sier Kristoffersen.

I kontakt med Skofterud dagen før ulykken

Hun var lagvenninne med Skofterud på landslaget i flere år.

– Det går nesten ikke an å beskrive Vibeke fordi hun var «on fire» hele tiden. Vi har ledd så vi har tissa på oss, og vi har grått. Vibeke var bare Vibeke, hun var enestående og unik.

I 2010 kjempet de to om den siste plassen på OL-stafetten i Vancouver. Tre dager før måtte de gå et testrenn mot hverandre. Den vant Vibeke, som senere vant OL-gull sammen med Marit Bjørgen, Therese Johaug og Kristin Størmer Steira.

– Da vi fikk beskjeden kom Vibeke bort til meg med en gang og ga meg en klem og sa det var jeg som kunne gått. Hun var en kjempegod lagspiller og en god venninne, minnes Kristoffersen.

– Når var du sist i kontakt med Vibeke?

– Faktisk dagen før, på melding. Da snakket vi bare slik som jeg og Vibeke snakket.

Både gråter og ler av minnene

Hele Norge reagerte med sjokk og vantro på nyheten om at Vibeke Skofterud hadde gått bort søndag.

– Hun har vært et stort forbilde, ikke bare for oss i skimiljøet, men også ellers. Jeg tror Vibeke har vist at det å være seg sjæl og tørre å kjempe de kampene er verdt det. Hun har virkelig vært et stort forbilde for mange, sier Kristoffersen.

– Jeg har så mange minner, jeg må ta med meg dem. Jeg kan gråte når jeg tenker på det og jeg kan le. Jeg kommer alltid til å huske Vibeke som den sprudlende jenta hun var, sier Kristoffersen.