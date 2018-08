Sommeren i Norge har vært utrolig varm, og flere varmerekorder er slått. Men det er ikke bare i vårt hjemland man opplever høye temperaturer.

– Det er allerede varmt i Europa, for det er en hetebølge som har startet. Lørdagen har pekt seg ut som den varmeste dagen, sier meteorolog ved StormGeo, Frode Håvik Korneliussen.

Og det er ikke bare nok en varm dag som er spådd i Syden i helgen. I Spania og Portugal viser enkelte prognoser at det kan bli ny europeisk varmerekord.

– Varmerekorden i Europa ble satt i Hellas i 1977, med 48 grader. I helgen er det absolutt mulighet for at denne rekorden kan ryke, selv om forskjellige modeller viser ulike temperaturer, sier Korneliussen.

– Mennesker kommer til å dø

Meteorologen er usikker på om rekordvarmen kommer til å slå til, men kan nærmest garantere at det minst blir over 40 grader på den iberiske halvøy.

– Det er fortsatt noen dager frem i tid, så prognosene kan gå litt ned. Uansett vil det være svært varmt.

Det er for det meste i Portugal at enkelte prognoser viser temperaturer over 50 grader. Men Korneliussen sier været sannsynligvis blir ganske likt i den indre sørlige delen av Portugal og Spania.

– Årsaken til de høye temperaturene er kort forklart varm luft som kommer inn fra Sahara, sier Korneliussen.

Den svenske naturkatastrofe-eksperten og tidligere meteorologen Pär Holmgren sier temperaturene som er spådd er livsfarlige.

– Mennesker kommer til å dø, sier Holmgren til Expressen.

Beredskap

Meteorolog Korneliussen sier det kan være lurt å unngå for mye sol på dagen, dersom du befinner deg i de varmeste områdene.

– Det gjelder å holde seg hydrert. Varme er like farlig som kraftig vind og flom, og hetebølger tar liv. Det er særlig eldre og svake som må få i seg nok væske.

Spanias meteorologiske institutt sier at åtte provinser i den sørlige regionen Andalucía og området rundt Madrid er spesielt utsatt under varmebølgen som begynner å gjøre seg gjeldende onsdag.

Ytterlige et tjuetall provinser er satt beredskap på et noe lavere nivå. Men verst kan det bli i dalførene der Spanias tre største elver løper. Her kan temperaturene komme opp i 44 grader torsdag og fredag.

Myndighetene advarer mot å oppholde seg ute i de varmeste timene på dagen. Alle blir bedt om å drikke mye og holde hus og biler så kjølige som mulig.

(©NTB / TV 2)