Tilbakekallinger er slett ikke noe uvanlig fenomen i bilbransjen. Opp gjennom årene har svært mange bileiere opplevd det.

Noen ganger er det store og alvorlige feil som blir oppdaget og må utbedres. Andre ganger er det små detaljer – som like fullt blir sett på som så viktige at bilen må innom et verksted for å få ordnet opp i det.

Og iblant kommer det temmelig kuriøse tilbakekallinger, slik den Mercedes nå gjennomfører i USA.

Fare for personskade

Der har man nemlig oppdaget (hvordan vet vi foreløpig ikke) at råskinnet Mercedes G65 AMG har en svakhet som kanskje kan høres morsom ut – men som også kan få skumle konsekvenser.

Her er det ikke småtterier under panseret.

Det viser seg nemlig at softwaren som skal begrense hastigheten når bilen kjører i revers, kan svikte.

Dermed kan den komme opp i for høye hastigheter – baklengs. Og kombinerer man det med en brå sving, kan det bli skummelt.

Amerikanske NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) slår fast at dette kan gjøre bilen ustabil, i verste fall at den går rundt – med fare for personskade.

G65 AMG er et ekte råskinn - nå også baklengs!

Siste årgangen

Her snakker vi altså toppmodellen av legendariske G-klasse, eller Geländwagen som mange også kjenner den som. Og selv om det amerikanske markedet er digert, dreier det seg ikke om mer enn 20 biler. Dermed bør selve utbedringen være kjapt gjort, det skal holde at eierne svinger innom et verksted og gjør oppdateringen der.

Skal vi gjette at noen føler seg fristet til å teste ut hvor fort bilen virkelig går bakover – før de gjør dette?

PS: Dette var for øvrig aller siste årgang av denne G-klassen. I år har den kommet i helt ny versjon. Selv om det kanskje ikke ser helt slik ut ved første øyekast.

