Etterforskningen i Sunniva-saken er inne i sitt tredje intense døgn.

Klokken tre natt til mandag ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død ved en sti som ligger 150-200 meter fra hennes hjem på Varhaug i Hå kommune på Jæren.

Et halvt døgn senere, mandag ettermiddag, meldte en 17 år gammel gutt seg hos politiet i Stavanger. Han ble først avhørt som vitne, men gutten ble etter noen timer siktet for drapet. Han nekter straffskyld.

17-åringen har ikke vært i avhør hos politiet siden mandag kveld. Tirsdag ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll.

– Siktede har i dag besluttet at kjennelsen ikke vil bli anket. Han fastholder imidlertid at han er uskyldig, men har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av mistanken, sier mannens forsvarer, Tor Inge Borgersen til NTB.

Advokaten vil ikke gå inn på hva 17-åringen har forklart i avhør.

Etter planen skal han avhøres på nytt onsdag ettermiddag. Politiet ønsker ikke å si hva som blir tema for avhøret, men etterforskerne har langt flere opplysninger nå enn de hadde mandag kveld.

Sikker på at hun ble drept

Onsdag kunne etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl bekrefte at politiet nå er sikre på at Sunniva Ødegård ble drept. Politiet vil imidlertid ikke bekrefte om de er sikre på hvordan drapet ble begått og hva som var den endelige dødsårsaken.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl. Foto: NTB Scanpix

Selv om politiet har noen svar, er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. En rekke vitner er blitt avhørt i saken, men politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med personer som kan sitte på viktige opplysninger.

– Vi har ikke et klart bilde av alt som kan ha skjedd, sier Dahl.

Onsdag sperret politiet av en container og en trapp på Varhaug. Det gjorde de etter å ha fått opplysninger gjennom etterforskningen. Politiet rykket ut med blålys til containeren i frykt for at den skulle tømmes før de rakk frem.

– I forbindelse med en slik sak er det ikke uvanlig at en gjerningsmann kan ønske å fjerne gjenstander, og derfor ønsket vi å sjekke innholdet i containeren, sier Dahl, som ikke vil kommentere om de leter etter et drapsvåpen.

Onsdag ettermiddag jobbet politiet fortsatt med å gå gjennom innholdet.

Tause om DNA

Politiet vil ikke kommentere om de har funnet siktedes DNA på åstedet.

– Mener dere at Sunniva ble drept der hun ble funnet?

– Det kan jeg ikke gå inn på, sier Dahl.

Tirsdag snakket TV 2 med et kjærestepar. Cirka to og en halv time før Sunniva ble funnet, gikk de tur på stien. På tidspunktet de passerte hadde Sunnivas far og flere andre lett etter henne i cirka halvannen time.

Paret, som gikk med hunden sin, er overbevist om at 13-åringen ikke kan ha ligget der da.

Politiet sier at deres viktigste jobb nå er å få svar på hva som skjedde på Varhaug søndag kveld og natt til mandag.

Funnstedet på Varhaug ligger bare 150-200 meter fra Sunniva Ødegårds bolig. Foto: NTB Scanpix

Mener de har rett person

Flere TV 2 snakker med på Varhaug er skremt etter hendelsen.

– Vi mener at den siktede har gjort dette. Vi kan aldri være 100 prosent sikre, men det er vårt utgangspunkt, sier Dahl.

Den drapssiktede nekter straffskyld, men har forklart at han befant seg på funnstedet ved Sunniva Ødegårds bolig.

17-åringen sitter nå i Stavanger fengsel, men planen er å flytte han til Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen.

Han var ifølge politiet involvert i et innbruddsforsøk i en barnehage på Varhaug søndag kveld, kort tid før han skal ha drept Sunniva Ødegård.