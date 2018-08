Ifølge Liverpool Echo ønsker ikke Liverpools spanske midtbanespiller Pedro Chirivella å gå til Rosenborg.

RBK skal ha fått et bud på spilleren akseptert av Liverpool, men 21-åringen skal ha avvist muligheten til å gå til den regjerende norske mesteren.

Rosenborgs styreleder, Ivar Koteng, vil ikke kommentere saken overfor TV 2 onsdag.



Det opprinnelige budet på spilleren skal ha vært 25,7 millioner kroner, mens prisen kunne øke til 37,5 millioner kroner dersom kriterier i avtalen oppfylles.​

Det ville gjort Chirivella til tidenes dyreste signering i norsk fotball.

Velinformerte James Pearce, som har hovedansvaret for dekningen av klubben for lokalavisen Liverpool Echo, skriver at den spanske unggutten valgte å takke nei til RBKs tilbud etter å ha pratet med folk innad i klubben.

21-åringen skal være innforstått med at han må forlate Liverpool for å få førstelagsfotball, men ønsker å holde muligheten åpne og foretrekker å bli i England eller returnere til Spania, melder avisen.