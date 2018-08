Marcus og Martinus herjet med kjendisene på Ekeberg

Team PLAN-Team MOT 2-5

Ekebergsletta var som vanlig spekket med kjendiser under den årlige Kjendiskampen.

Gamle fotballstjerner som Erik Myggen Mykland, Roar Strand og Ronny Johnsen var bare litt av beholdningen, men som så ofte før var det ungpikeidolene Marcus og Martinus som stjal overskriftene.

De to tvillingene stilte på hvert sitt lag og mens Marcus hjerjet for Team MOT og noterte seg for én scoring og én målgivende, sto Martinus for kampens prestasjon da han hælflikket inn en rabona-pasning fra Mads Hansen for Team PLAN.

​Se Martinus' kunstscoring i videovinduet øverst!

Kampen endte til slutt 5-2 til Team MOT.

– Det var kjempegøy å spille mot hverandre, det er det vi gjør hjemme hele tiden også, sier Martinus.

De to sangyndlingene hadde faktisk avansert til 16. delsfinale med sitt Mosjøen tidligere på dagen.

– Det var litt slitsomt med enda en kamp. Det blir utrolig gøy å spille 16. delsfinale, sier Martinus til TV 2.

MOT klart best

Snowboarder Andreas Ygre Wiig startet scoringballet med sin 1-0-scoring for MOT etter drøye kvarteret.

Han fikk en enkel jobb med å bredside inn ledelsen etter strålende forarbeid av Marcus fra Marcus & Martinus.

Snowboarderen feiret på elegant vis med en salto.

– Han er et multitalent. Han kan alt! utbrøt en ekstatisk Kasper Wikestad fra kommentatorboden.

– Vi må også berømme det fantastiske forarbeidet fra Marcus, sa Ivar Hoff.

Nå rant det inn med mål. Først doblet tidligere boyband-medlem Christian Ingebrigtsen ledelsen, før det var klart for Marcus Gunnarsen-show.

– Helt overlegen scoring. Se den roen og vendingen han tar før skuddet kommer. Det er klasse over den scoringen! sa en imponert Ivar Hoff.

Dermed gikk MOT til ledelse med en overlegen 3-0-ledelse.

– Kunstscoring

PLAN forsto imidlertid alvoret og like etter pause kom kampens prestasjon, signert spillende trener Mads Hansen og Martinus Gunnarsen.

Mads Hansen disket opp med en lekker rabona-pasning før Martinus fulgte opp sin brors to mål, med et hælspark i mål.

– Det er en kunstscoring!

Det ble etter hvert litt rabalder da det viste seg at PLAN hadde vært én ekstra spiller på banen ved scoringen, men situasjonen løste seg på utradisjonelt vis ved at MOT fulgte PLANs eksempel og begge lag dermed spilte med tolv spillere.