De siste dagene har det stormet rundt fiskeriminister Per Sandberg etter at han var på en ferieuke i Iran med Bahare Letnes som opprinnelig er fra Iran.

Sandberg informerte ikke Statsministerens kontor (SMK) om Iran-ferien. Det var først da iranske myndigheter etterspurte et møte med ham, at departementene fikk vite om turen.

Sandberg bekrefter selv at han ikke fulgte intern protokoll da ferieplanene hans ble endret. Som statsråd er han forpliktet til å fortelle Statsministerens kontor om hvor han befinner seg til enhver tid.

Til NTB sier statsminister Erna Solberg at Sandberg brøt regelverket da han ikke varslet om reisen.

– Jeg har snakket med Per Sandberg. Han har reist til Iran på et tidspunkt før han hadde rapportert om det til Statsministerens kontor. Han ga først beskjed etter to dager at han var i Iran. Jeg har lyst til å si at det er et brudd på regelverket vi har om at statsrådene skal være tilgjengelige til enhver tid. Men det har vært mulig å komme i kontakt med ham, sier Solberg.

Hun legger til at Sandberg har erkjent at regelverket er brutt. Samtidig har hun fortsatt tillit til sin statsråd og sier at det er lov å gjøre feil.

Solberg legger til at det ikke er noe ved Sandbergs reise som forandrer Norges forhold til Iran.