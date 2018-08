Det norske alpinlandslaget reiser til Stelvio i Italia torsdag for å stå på snø. Med på samlingen er Aksel Lund Svindal.

– Aksel har landslagsplass og er med på samling. Han forbereder seg som at han skal være med neste sesong, sier landslagssjef Christian Mitter til TV 2.

– Så han satser videre mot en ny sesong?

– Man vet aldri hva fremtiden bringer. Men han har plass på laget om han vil, sier Mitter.

Svindal har enda ikke bekreftet om han satser videre mot en ny sesong eller ikke. Tirsdag gjennomførte alpinlandslaget sin faste ironman-test. Der deltok ikke Svindal, men var ivrig tilskuer og fotograf.

Men til Stelvio skal 35-åringen være med. Det skal ikke Leif Kristian Haugen, som fortsatt er i rehabilitering etter at han pådro seg et brudd i ryggen tidligere i sommer.

Heller ikke Henrik Kristoffersen reiser med landslaget til Nord-Italia. Han pådro seg et brudd i tåa etter en sykkelulykke sist helg.

– Det er ingenting alvorlig og vil ikke ta så lang tid, men Henrik blir ikke med til Italia, forklarer Mitter.

Etter Italia-oppholdet venter noen uker med fysisk trening for landslaget. I starten av september reiser Lund Svindal og co til Sør-Amerika for ny samling.

Det er nå 11 mann på verdenscuplaget: Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss Solevåg, Jonathan Nordbotten, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland, Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad.