De siste årene har det vært den rene SUV-bonanzaen i bilmarkedet. Salget har økt kraftig, flere merker har kommet til – og ikke minst har utvalget blitt vesentlig større.

Nå er det seriøst mye å velge mellom, både i størrelse og pris.

En av trendene er også at mange SUV-er har kommet i spesialutgaver. Her handler det om å dekke opp så mange nisjer som mulig – og konkurransen er tøff.

Under i pris

En av nisjene handler om coupe-inspirerte utgaver av eksisterende SUV-er, der sporty design går foran mest mulig plass. BMW startet på mange måter det hele da de kom med sin X6 (basert på X5), siden har mange kommet etter.

Nå er det snart klart for et nytt medlem i denne klassen. Det er en bil som kommer til å skille seg ut, ikke minst prismessig.

Når folkelige Skoda lager coupe-utgave av sin store SUV Kodiaq, er det nemlig grunn til å vente en bil som prismessig kommer til å legge seg betydelig under de øvrige konkurrentene i en klasse som så langt har vært forbeholdt premium-merkene.

Den nye Coupe-utgaven over – og "vanlig" Kodiaq under. Her er det lett å se forskjellene i praksis. Foto: CarNewsChina / Skoda.

Klart mer sporty

De første bildene av bilen har akkurat lekket ut på nettsiden CarNewsChina. At det skjer akkurat der er nok ikke tilfeldig. Bilen skal debutere på bilutstillingen i kinesiske Chengdu i september. Den skal også bygges i Kina og dette er første marked ut for lansering.

Her følger Skoda samme oppskrift som de tyske premiummerkene har suksess med. Kodiaq har fått ny hekk og langt mer coupe-lignende taklinje bakerst. Det er også forskjeller på støtfanger og baklykter.

Endringene er kanskje ikke veldig store, men i forhold til det ganske firkantede opphavet, ser Coupe-utgaven klart mer sporty ut.

Derfor har mange konkurrenter grunn til å frykte Kodiaq

Kodiaq-designet er preget av at dette først og fremst skal være en praktisk og fornuftig bil. Innenfor ganske kompakte mål har Skoda fått plass til sju og også litt bagasje. Bilen har solgt bra i Norge så langt.

Mister to seter?

Underveis i prosessen har den også blitt drøyt seks centimeter kortere og nesten tre centimeter lavere.

Foreløpig vet vi ikke noe om interiøret, men det er nok absolutt grunn til å tro at de to bakerste setene er ofret for å få til denne ombyggingen – og at Kodiaq Coupe dermed er en ren femseter.

I starten kommer bilen med to motoralternativer: Begge er bensin. Vi snakker 2-liter på henholdsvis 190 og 225 hestekrefter. Motoriseringen underbygger med andre ord at dette skal være en sporty bil.

Joda, Skoda kan lage råskinn-biler de også! ​

BMW og Mercedes

De to nærmeste konkurrentene til Kodiaq Coupe ved lanseringen vil nok være X4 fra BMW og GLC Coupe fra Mercedes. X4 er i praksis en BMW X3 med mer sporty design, den starter i dag på 683.000 kroner.

Der BMW har valgt et eget navn, har Mercedes gjort det litt enklere for seg selv (og kundene). Her er det GLC og GLC Coupe som gjelder. Sistnevnte har i dag en startpris på 615.000 kroner, da snakker vi ladbar hybrid som er i ferd med å bli faset ut. Rimeligste GLC Coupe med bensinmotor starter på 713.000 kroner.

Til sammenligning får du i dag "vanlig" Kodiaq med 180-hesters bensinmotor til 569.000 kroner.

