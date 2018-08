Den noe merkelige hendelsen skjedde onsdag morgen i Harstad. Det skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Da kvinnen begynte å hyle, ba gjerningsmannen kvinnen om å være stille.

– Det var hun selvsagt ikke, og hylet førte til at kvinnens far våknet. Faren løp etter mannen i slåbrok, og han forsvant ut av leiligheten, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Kåre Munkvoll, til TV 2.

Hendelsen skjedde på Ørneberget.

Politiet har ikke lykkes i å lokalisere mannen, da han forsvant umiddelbart etter at han ble jaget ut av huset.

– Vi har vært rundt i området for å lete, men står foreløpig uten resultat. Vi mistenker at vedkommende bor i området, i og med at han forsvant så fort. Hadde det vært noen som løp rundt i nabolaget med slåbrok, tror jeg vi hadde fått en del tips, men det har vi altså ikke fått, sier Munkvoll videre.

Politiet har foreløpig ingen formening om hvordan mannen kom seg inn i huset.