Politiet jobber for fullt med etterforskning etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død i nærheten av hjemmet sitt på Varhaug i Rogaland.

En 17 år gammel gutt er siktet for drap, men nekter straffskyld.

Onsdag formiddag har politiet sperret av to containere i sentrum av Varhaug.

Det var NRK som først meldte om politisperringene.

Politiet er tause

TV 2s reporter på stedet, Anne Sofie Mengaaen, melder om at politiet har sperret av to containere og en trapp som går ned på baksiden av et bygg.

Bygget huser blant annet en Spar-butikk og en bankfilial.

Politiet på stedet ville ikke gi noe informasjon om hvorfor de opprettet sperringene.

Overfor TV 2 sier politiet at de undersøker containerne på bakgrunn av tips og ulike etterforskningsskritt som er gjort i saken.

– Det er ikke uvanlig at gjerningspersoner forsøker å kaste fra seg gjenstander som kan ha vært brukt i forbindelse med en straffbar handling. Vi ble gjort oppmerksomme at det var containere på stedet, så av frykt for at de skulle bli tømt, valgte vi å sikre området, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.

Kontaktet selv politiet

Det var søndag kveld at 13 år gamle Sunniva var på besøk hos en venn i nabolaget på Varhaug. ​Ved 22.30-tiden skal Sunniva ha vært på vei hjem.

Ved 23-tiden bestemte faren til Sunniva seg for å gå ut og lete etter datteren. Han fikk etter hvert med seg flere personer i leteaksjonen, blant annet en politipatrulje. Klokken 03.00 ble Sunniva Ødegård funnet død bare 150 til 200 meter fra hjemmet.

En 17 år gammel gutt fra Varhaug er siktet for drap. Politiet opplyste tirsdag at den siktede 17-åringen nekter straffskyld. Det var gutten selv som kontaktet politiet, og fortalte at han hadde vært på funnstedet. Han ga også en forklaring om det aktuelle tidsrommet.

Foto: Anne Sofie Mengaaen / TV 2 KJØRT VEKK: Containerne som er blitt sperret av på Varhaug i forbindelse med drapet på Sunniva Ødegård, blir hentet å fraktet bort fra parkeringsplassen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Carina Johansen Foto: Anne Sofie Mengaaen / TV 2