På Harstad flyplass i Evenes måtte personalet finne på noe lurt da temperaturen krøp opp mot 30 varmegrader.

I et forsøk på å unnslippe varmen fylte de opp en hjullaster med vann.

Når TV 2 forteller lufthavnsjef Anne Britt Bekken hvorfor vi ringer, møtes vi med latter i andre enden av røret.

– Jeg syns det var artig. Det er ikke rådløse karer det der, sier lufthavnsjef Anne Britt Bekken til TV 2.

Det var Fremover som først omtalte saken.

Harstad flyplass er den tredje største i Nord-Norge etter Tromsø og Bodø, og har mange flyvninger hver dag.

Likevel finner personalet tid til litt sprell mellom slagene.

– Løsningsorientert

Det var ettermiddagsteamet som satt opp den fiffige løsningen tirsdag kveld. Om det midlertidige bassenget skal benyttes igjen, vet ikke lufthavnsjefen.

ARTIG: Lufthavnsjef Anne Britt Bekken gapskrattet da hun først så bildet. Foto: Foto: Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

– Det er jo varmt i dag og, så hva slags planer de har i ettermiddag, har jeg ikke sjekket ut, sier Bekken, som legger til at mennene på bildet finner lønsinger på det meste.

Hun legger til at det ikke er ofte de opplever temperaturer på 30 grader i Evenes, og at man må benytte seg av godværet når man kan.

Flyplassen delte selv bildet i et Facebook-innlegg tirsdag kveld, med følgende tekst:

«Når gradestokken kryper opp mot 30 grader i skyggen, og vi ikke har svømmebasseng, må det improviseres».

– Dette er rett og slett løsningsorientert og kreativt. Det er de også når det kommer til det profesjonelle planet, så det er ikke overraskende, sier Bekken.

Godt for arbeidsmiljøet

I Facebook-innlegget var det flere av de andre ansatte på flyplassen som kommenterte at de gjerne skulle ta seg en tur i bassenget.

Lufthavnsjefen sier det er tvilsomt at hun tar en dukkert med det første, men at det er godt for arbeidsmiljøet med litt sprell.

– Av og til så må man ha rom til det på en arbeidsplass som det her. Det går ikke utover beredskap eller publikum, sier Bekken.

Fra torsdag er det meldt kjøligere i nord, så det kan være en god sjanse for at bassenget går tilbake til å være bare en hjullaster til uken.