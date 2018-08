FA har sett seg lei på dårlig oppførsel fra managere på sidelinjen, og gjør nå tiltak.

Managerne i de fire øverste ligaene i England kan nå motta gule og røde kort hvis de ikke klarer å oppføre seg langs krittet.

Ifølge Independent vil praksisen bli iverksatt i Championship, League One, League Two, FA-cupen og Ligacupen.

I Premier League vil ikke managerne bli fysisk vist kortene, men få advarsel eller utvisning verbalt.

Ved fire advarsler eller gule kort vil manageren motta én kamps suspensjon. Åtte advarsler gir to kampers utestengelse, mens tolv advarsler vil føre til en tre kamper lang suspensjon.

Skulle en manager klare å pådra seg 16 advarsler må han ta den tunge turen til Wembley for å forklare seg for et disiplinærpanel.

– Advarsler vil bli gitt for upassende ordbruk eller gester som tydelig viser misnøye eller forsøk på å påvirke avgjørelse til dommerteamet, forklarer FA i en pressemelding.

Ifølge innbefatter dette blant annet sparking eller kasting av flasker og klær, sarkastisk klapping og vifting av imaginære kort.

Manchester United-manager José Mourinho er en av Premier League-managerne som nå må holde seg i skinnet kommende sesong. Portugiseren har tidligere gjentatte ganger blitt vist på tribunen av dommeren under kamp – både for flaskesparking og for å entre banen.