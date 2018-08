Drapsforsker: – Barn som dreper har ett fellestrekk

Mandag ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død på Varhaug i Rogaland. Politiet konkluderte raskt med at de sto overfor et drap. Kort tid etter ble en 17 år gammel gutt pågrepet og siktet for drapet.

Denne hendelsen kommer kun uker etter at 18 år gamle Håvard Pedersen ble knivstukket og drept, mens han var på jobb på Coop Extra i Vadsø. En 17-åring ble pågrepet og siktet for drapet.

– Svært sjeldent

Drapsforsker ved Universitetet i Oslo, Vibeke Ottesen, sier til TV 2 at det hører til sjeldenhetene at barn begår drap.

– Det er svært lite kriminalitet i Skandinavia sammenlignet med resten av verden. Dermed får du få drap og dermed få tenåringer som blir involvert i det. I Norge så ser vi at det som oftest er noe annet enn en kriminell livsstil som fører til at barn begår drap, sier Ottesen.​

Den 17 år gamle gutten som er siktet for å ha drept 13 år gamle Sunniva, nekter straffskyld. Han var en kjenning av politiet, men har ingen tidligere voldsdommer på seg.

Drapsforskeren sier at om det viser seg at han er skyldig, så betyr ikke det at drapet var planlagt.

– Bortsett fra at gjerningspersonene har hatt en vanskelig barndom, er det mye tilfeldigheter som fører til at barn begår drap, mener voldsforskeren.

Fire år – fire drap

De fire siste årene har fire barn blitt dømt for drap i Norge. Bare den siste måneden er ytterligere to 17-åringer siktet for drap.

​I 2014 ble miljøterapeuten Anna Kristine Gillebo Backlund drept mens hun var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små Enheter på Vollen i Asker.

Den 30 år gamle kvinnen ble kvalt til hun mistet bevisstheten, og deretter knivstukket 21 ganger.