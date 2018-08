Rekordsommerens vinnere og tapere

– Det har blitt mye jobbing på de ansatte. Både vi og de ansatte liker å være på stranda, men nå har vi måtte brukt finværsdagene på å lage mat til neste dag, sier Romstad.

Caféen har hatt 20 til 30 prosent i overskudd sammenlignet med 2016. I fjor var det mye regn, og de har klart å dekke fjorårets underskudd i år.

– Det har vært mye overtid

Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen sier det har vært en spesiell sommer. Geografisk er Kjenstadbakk brannsjef for det største brannvesenet i Norge, som dekker over 18.000 kvadratkilometer.

– Vi har hatt spesielt mange utrykninger i Trysil og Åsnes. Der har det vært skogbranner som virkelig kunne blitt store, og innsatsen pågikk i flere døgn, sier Kjenstadbakk, og legger til:

– Det er mannskapskrevende. Det har vært en avgjørende samhandling med sivilforsvaret. De er en viktig aktør som har vært veldig raske på stedet.

OVERTID: For brannmennene Mikael J. Kristiansen (venstre) og Øyvind Jachwitz (høyre) har det blitt mye overtid. Foto: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Ettersom det er fire måneder igjen av året, har de enda ikke det totale tallet på årets branner. Likevel skiller allerede antall branner seg drastisk fra i fjor. I 2018 har brannvesenet rykket ut til 35 gressbranner og 39 skogbranner. I hele 2017 rykket de ut til 13 gressbranner og ti skogbranner.

Heldige likevel

Til tross for den store faren for brann i området med tørken og varmen, mener Kjenstadbakk at de har vært heldige. Mye av grunnen er publikum, som har vært flinke til å etterkomme påleggene og forbudene.

– Folk har vært forsiktige, og de har hatt lav terskel for å si ifra. Kombinert med at vi har flinke folk på arbeid, så har dette gått bra, sier Kjenstadbakk.

Årets skrekkscenario har vært å få flere skogbranner samtidig over et lite område. Det er én brannstasjon i hver kommune, og nabokommuner hjelper ofte hverandre.

– Da sliter vi med ressursene. Man går med litt hevede skuldre hele tiden. Vi er sårbare når vi er i aksjon, og det har heldigvis gått bra i år, sier Kjenstadbakk.

– Svært utfordrende

Tørkesommeren har sørget for at Sør- og Østlandet nesten ikke har fått regn, og temperaturen har vært unormalt høy. For bøndene i disse områdene har det fått alvorlige konsekvenser.

MATPRODUKSJON: leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes sier årets tørke utvilsomt vil gå utover matproduksjonen. Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

– Det har vært svært utfordrende for bøndene. Konsekvensene er at mange bønder har opplevd en betydelig avlingssvikt, sier lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, til TV 2.

Nye beregninger viser at avlingsskadene kan koste over en milliard kroner. Det viser en ringerunde avisa Nationen har gjort til landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i de ulike delene av landet.

Den totale erstatningssummen er så langt beregnet til å bli på 1.083.700.000 kroner for skade på korn, grovfôr, frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Tallene fra Møre og Romsdal var ikke klare onsdag, mens Hordaland og Finnmark ikke har beregnet erstatningssum. Dermed blir trolig erstatningssummen enda høyere, melder NTB.

– Tapet øker for hver dag som går uten regn. Det medfører også store ekstra kostnader for blant annet grønnsaks- og potetprodusenter som har måttet vanne og vanne og vanne, sier Bartnes til TV 2.

Mangler fôr

Uten ferdigstilte tall, kan han fortelle at kornprodusenter opplever fra halvparten og ned til ti prosent av normale avlinger. Det er likevel husdyrprodusentene som har de aller største problemene.

– Beitene er brunsvidde og bonden må fôre med det lille han eller hun har fått høstet til nå – fôr som egentlig skulle vært brukt til vinteren, sier Bartnes.

Med tørken som er nå, så vokser ikke gresset tilstrekkelig. For mange bønder betyr det kanskje at de må kjøpe inn fôr til vinteren. Ifølge Bartnes koster det mye sammenlignet med å dyrke selv, ettersom det er lite fôr å oppdrive både i Norge og ellers i Nord-Europa.

– Dette er en psykisk belastning for mange. Alternativet er å slakte ned deler av besetningen, sier Bartnes, og legger til:

– Små avlinger og trusselen om nedslakting i husdyrproduksjonen vil utvilsomt gi lavere matproduksjon i Norge. Hvordan det vil slå ut på sikt, er enda for tidlig å si.