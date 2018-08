Like før klokken halv syv tirsdag kveld fikk politiet i Trøndelag melding om en mulig drukningsulykke i Verdalselva ved Grønnøra i Verdalen.

Det var en mann i 40-årene som var i ferd med å drukne, da blant annet Kjetil Skogstad, Terje Jünge og Hans Arne Alstad satte i gang en redningsaksjon.

– Plutselig begynte noen å rope og kauke om en person på den andre siden, sier Skogstad, og peker over elven.

– Var ikke noe liv

Mannen i vannet fikk store problemer med å holde hodet over vann mens han var ute og badet.

Terje Jünge sier de la merke til ham der han svømte nedover elven et par ganger.

– Den siste gangen begynte det å bli litt alvorlig. Da begynte Hans Arne og jeg, som var nærmest, å følge med på ham, forteller Jünge.

De skjønte at de måtte gripe inn, og bevegde seg ut i vannet. Flere personer hjalp til, og en ringte umiddelbart til ambulanse.

– Vi fikk ham opp på land, og begynte med hjerte- og lungeredning. Da kom det litervis med vann ut. Han var død da vi la ham på bakken, det er helt klart. Det var ikke noe liv i det hele tatt, sier Jünge.

– Han var helt blå da vi fikk ham opp på land, sier Alstad.

Ros fra politiet

Situasjonen var svært alvorlig, og det var trolig helt avgjørende at livredning ble startet med en gang.

– Etter hvert begynte han å puste selv, og vi fikk lagt ham over i stabilt sideleie. Jeg passet på at han ikke svelget tunga, og det var mange som hjalp til, forteller Skogstad.

Da politiet ankom stedet, var mannen ved bevissthet. Men hjelpen fra de tre redningsmennene var ikke over selv om nødetatene hadde ankommet.

– De kom ned her, men kom ikke nærmere med bilene. Jeg koblet på hengeren på ATVen og fikk fraktet ut utstyret, så de var sjeleglade for at vi hadde med den i dag, sier Skogstad.

Mannen ble fraktet med helikopter til Sykehuset Levanger. Onsdag formiddag opplyste sykehuset at tilstanden er stabil. Politiet roser nå redningsmennene for deres raske inngripen.

– Hvis ikke de hadde vist en slik handlekraft, hadde resultatet blitt mye verre. Da hadde han allerede fått mye vann i lungene da han ble berget på land, sier innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Reinsborg.