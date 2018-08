Ifølge The Sun skal Manchester United ønske seg Zinedine Zidane som ny manager skulle José Mourinho forlate klubben.

Den tidligere storspilleren står for øyeblikket uten klubb etter at han forlot Real Madrid ved sesongslutt.

José Mourinho har virket svært misfornøyd før årets sesongstart, og er favoritt blant bookmakerne til å bli den første i årets Premier League-sesong til å få sparken.

Inter skal være interessert i å hente Real Madrids Luka Modric (32), skriver Daily Mail. Den elegante midtbanespilleren ledet nylig sitt Kroatia til VM-finale, og ferierer for øyeblikket i Italia.

Daily Star hevder at Chelsea håper å slå Real Madrid i kampen om Bayern Münchens polske stjerne Robert Lewandowski.

Paris Saint-Germain har fremdeles ikke gitt opp å hente Chelseas nybakte VM-mester N'Golo Kanté, skriver Mirror.

Det til tross for at Evening Standard hevder at Chelsea har tilbudt franskmannen en ny og svært lukrativ kontraktsavtale. Klubben håper at en kontraktsforlengelse med Kanté også vil overbevise Eden Hazard om at fremtiden hans ligger på Stamford Bridge.

Willian skal ifølge Times ha uteblitt fra trening og er fremdeles i Brasil på grunn av problemer med passet sitt. Avisen skriver imidlertid at Chelsea ikke er overbevist om at brasilianeren snakker sant.

Liverpools tredjekeeper Simon Mignolet skal være aktuell for Barcelona, skriver Sky Sports.

Everton skal være interessert i den russiske midtbanespilleren Denis Tsjerysjev (27). Villarreal-spilleren var svært god i sommerens VM-sluttspill for vertene.

Crystal Palace håper å signere den tidligere Schalke-spilleren Max Meyer (22), ifølge Daily Star. Det tyske talentet har stått uten klubb etter at kontrakten med Schalke gikk ut ved sesongslutt.