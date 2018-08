13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune like over klokka 3 natt til mandag.

Da hun ikke kom hjem etter å ha besøkt en kamerat søndag kveld, gikk faren i 23-tiden ut for å lete etter henne.

Da møtte han på en politipatrulje i Varhaug sentrum som var sendt til Trekløveren barnehage etter melding om innbrudd.

Innbrudd

Politiet opplyste tirsdag at den siktede knyttes til innbruddet, men de avviser overfor VG at 13-åringen kan ha vært vitne til dette, fordi hun gikk hjem på et senere tidspunkt.

Politioverbetjent Morten Slettebø ved Jæren lensmannskontor sier til Stavanger Aftenblad at de fikk melding om innbruddet klokka 22.40, og at politiet var på stedet rundt klokka 23.

Ifølge styreren i barnehagen, Lars Harald Heskestad, gikk innbruddsalarmen klokka 21.30 søndag kveld.

– Glasset på inngangspartiet var knust, men inne i barnehagen var det ingenting som var borte. Det var mer som et innbruddsforsøk. Jeg tror gjerningspersonen kan ha blitt skremt av alarmen og løpt fra stedet, sier han til VG.

Ifølge Stavanger Aftenblad ligger barnehagen rundt ti minutters gange fra funnstedet.

Siktede observert

Politiet opplyste tirsdag at 17-åringen nekter straffskyld for drap. Det var gutten selv som kontaktet politiet, fortalte at han hadde vært på funnstedet og ga en forklaring om det aktuelle tidsrommet.

– Siktede har forklart at han befant seg på stedet, men vi ønsker ikke å gå inn på hans forklaring om hvorfor han var der, sa påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker i Sørvest politidistrikt til NTB.

Ifølge VG har to av politiets vitner observert 17-åringen ved Mix-kiosken, som ligger omkring 200 meter fra barnehagen, rundt det aktuelle tidspunktet. En 21 år gammel ansatt sier hun så 17-åringen sykle forbi henne i stor fart i retning funnstedet i 22.30-tiden, og en bekjent av siktede sier han så ham sykle forbi kiosken, i motsatt retning, en time senere.

Ifølge VG har politiet innhentet overvåkningsbilder fra kiosken. Kjenning av politiet 17-åringen er kjent fra politiet fra tidligere forhold, men han har ikke vært knyttet til voldshendelser. Det er heller ikke noe som så langt tyder på at de to kjente hverandre, eller at de var i samme omgangskrets.

Tirsdag ble gutten varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Selv samtykket han ikke til fengslingen. Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra hans forsvarer Tor Inge Borgersen.

– Jeg ønsker ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier Borgersen til Dagbladet. Den foreløpige obduksjonsrapporten er ventet onsdag.