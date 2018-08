Igjen dominerte Team Sky treukersrittet Tour de France, og sto med den gule ledertrøyen i Paris.

Med Geraint Thomas' seier er det sjette gang på sju år at en Sky-rytter vinner Touren.

Nå vil presidenten i det internasjonale sykkelforbundet se på mulighetene for å endre reglene i sykkelsporten, og få bukt med Team Skys dominans.

– Noe må endres. Vi vil sette sammen en arbeidsgruppe for å se på sykkelsportens attraktivitet, sier David Lappartient ifølge Cyclingnews.com

Sykkelnettstedet siterer franske kilder på at en ikke navngitt sportsdirektør mener lønnstak i sykkelsporten vil føre til at kampen om seieren blir mer åpen, og at lag som Sky ikke kan hente inn de beste klatrerne til å hjelpe sin kaptein.

– Doping er ikke problemet i sykkelsporten lenger. Det er penger, skal sportsdirektøren ha sagt.

Lappartient er ikke uenig i argumentet.

– Målet er å ha de beste syklistene på forskjellige lag. Et lønnstak vil føre til bedre syklister og et mer attraktivt ritt, sier sykkelpresidenten.

Franskmannen er også åpen for flere endringer i sporten, for å gjøre rittene mer attraktive. Blant annet vil han se på mulighetene for å redusere antall ryttere per lag, og fjerne radioforbindelsen med følgebilene, slik at syklistene ikke kan motta beskjeder underveis.

– Når en seer ser åtte syklister fra ett lag styre farten og kontrollere rittet, bytter de kanal for å se en såpeopera. Ballen er på vår banehalvdel, det er opp til UCI å sørge for at rittene er attraktive, sier sykkelsjefen.

Flere syklister reagerer på forslagene. Blant annet Sky-syklist Michal Kwiatkowski, som kom med en ironisk melding på Twitter.

– Sagan-dominans er spennende. Quick Step-dominans i klassikerne er spennende. BMC-dominans i lagtempo er spennende. Sky-dominans i treukersritt er kjedelig, så la oss snu opp ned på sykkelsporten, skriver Kwiatkowski.