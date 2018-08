Da Mikael ble født, fikk foreldrene beskjed om å glemme at han fantes

– Jeg opplevde at jeg var innesperret i et fengsel. I en kropp som jeg ikke ville ha.

Det sier svenske Mikael Andersson (54), som fikk en ubarmhjertig start på livet i 1964 da legene så at han var født uten armer og bein. En hel måned tok det før de lot Mikaels mor få se ham.

– De syntes ikke det var noe poeng å skape kontakt mellom oss siden jeg ikke kom til å overleve. De fikk beskjed om å glemme meg, og om å skaffe seg et nytt barn.

Men Mikaels foreldre ga seg ikke. Tross helsemyndighetenes syn om å la Mikael bo på institusjon resten av livet, kjempet de om å få lov til å ha sønnen boende hos seg.

TRE SØTNOSER: Her er Mikael avbildet på sykehus som liten. Det skulle ta ett år før foreldrene fikk overtalt myndighetene til å la ham flytte hjem til dem. Foto: Privat

Den kampen vant de – men det skulle ta ett helt år fra Mikaels fødsel og til han fikk bo hos foreldrene permanent.

Tøft å passe inn

54-åringen forteller at det som barn var tungt å reise bort i flere måneder for å lage avstøpninger til proteser, men at oppveksten ellers var «så vanlig som den kunne bli».

Tøffere skulle det bli når han var på vei inn i ungdomstida.

– Alt var en kamp. Det var tøft å passe inn, og å feste og møte jenter var vanskelig. Når man ikke liker seg selv, hvordan skal man få andre til å like en? Jeg hatet meg selv og kroppen min. Den tida vil jeg aldri ha tilbake.

«Gymlærerens metode»

Men på midten av 70-tallet, da Andersson var rundt elleve år gammel, skjedde det noe som skulle få stor betydning for ham:

– Det var på den tida jeg led fordi jeg var så annerledes, og i den alderen så sammenlikner man seg mye med andre. Men så fikk jeg en gymlærer som het Birgitta, og som ga meg håpet om at jeg kunne gjøre ting på min egen måte.

Birgitta fortalte Andersson at han ikke trengte å gjøre som alle andre. Dét ble et vendepunkt i Anderssons liv.

SPORTY: Tross sine begrensninger, har Mikael alltid vært glad i sport, og var ofte med kompiser for å spille fotball, ishockey og bandy. Foto: Privat

– Jeg tenker på det hver dag. Hun har virkelig preget mitt liv med den innstillingen. Vil jeg gjøre noe, så kan jeg gjøre det – bare med en annen metode enn dere andre.

God til alt

I dag er 54-åringen gift og firebarnsfar, en ivrig svømmer og innebandyspiller, og en hyppig brukt foredragsholder. Han kjører sågar til sine egne foredrag, i en bil som han skapte i hodet sitt og som han fikk laget til seg.

I videovinduet øverst kan du se hvordan det ser ut når Mikael Andersson kjører hele familien i bil.

Yngstedatteren Livia (8) legger ikke skjul på hvor stolt hun er av pappaen sin, og klarer ikke å velge én ting hun liker aller best ved ham: