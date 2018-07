– Vi får meldinger fra hele Nord-Norge om mye beitedyr langs veiene. Det er både sau og rein som trekker inn i tunneler på grunn av varmen, sier avdelingsdirektør for vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Tore Lysberg, til NRK.

Siden 10. juli er det registrert 44 påkjørsler av rein og sau, ifølge leder Inger Anita Øvregård i reinpolitiet.



Beitedyra trekker ned mot sjøen og i områder der det ofte er mye trafikk, særlig i juli og august. Og spesielt må folk være på vakt når de kjører inn i tunneler, understreker Lysberg.

– Dyrene legger seg ned og de legger seg mot rekkverk. Det er spesielt ved tunnelåpninger at man bør være oppmerksomme. Kommer man over dyr som har tatt tilhold på slike steder, kan det være greit å stoppe opp og sette på nødblink for å varsle andre, sier han.



(©NTB)